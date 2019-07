Foram menos de metade das rececionadas em 2017.

Santuário de Fátima recebeu 290 mil pedidos de oração em 2018

Foram menos de metade das rececionadas em 2017.

O Santuário de Fátima recebeu 290 mil pedidos de oração em 2018, menos de metade das rececionadas em 2017, ano do centenário das Aparições, divulgou hoje a instituição.

Comparativamente ao ano de 2016, houve um aumento de quase 50 mil mensagens em 2018, estando atualmente no Arquivo do Santuário de Fátima um total estimado de mais de sete milhões de pedidos de oração, acondicionados em 1.948 unidades de instalação, "que ocupam cerca de 350 metros lineares de estanteria", sublinha o Santuário, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Em Fátima, esta tradição, apelidada de `Correio de Nossa Senhora´, gera uma massa documental crescente", afirmou o coordenador do Serviço de Arquivo e Biblioteca do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, André Melícias, citado na nota de imprensa.

Estes pedidos são, de entre a documentação custodiada pelo Arquivo, "uma das séries documentais mais relevantes do ponto de vista informacional, por ser uma das que melhor espelha a razão de existir do Santuário, que é a de assistir material e espiritualmente os peregrinos que vão àquele lugar específico procurar uma ligação à esfera do divino", salientou.

A quarta visita temática à exposição temporária "Capela-Múndi", no Santuário de Fátima, terá como tema as mensagens deixadas pelos peregrinos, realizando-se em 07 de agosto, pelas 21:15.

A exposição temporária comemorativa do centenário aborda a história da Capelinha das Aparições.

Lusa