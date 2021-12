Inicialmente, a Sanofi apontou para o final deste ano para publicar os resultados finais do ensaio clínico da vacina em desenvolvimento.

Covid-19

Sanofi vai publicar resultados sobre vacina no primeiro trimestre de 2022

Lusa O laboratório francês Sanofi disse esta quarta-feira que prevê publicar os resultados finais dos ensaios clínicos sobre a sua vacina contra a covid-19 no primeiro trimestre do próximo ano.

O grupo, que desenvolveu conjuntamente com a farmacêutica britânica GSK uma vacina contra a covid-19 com base numa proteína recombinante, divulgou agora os resultados provisórios considerados positivos como dose de reforço, mas sem avançar um calendário relativo à comercialização do produto.



Inicialmente, a Sanofi apontou para o final deste ano para publicar os resultados finais do ensaio clínico da vacina em desenvolvimento. Neste momento há quatro vacinas autorizadas na União Europeia: a Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen (de dose única).

A nova variante, a Omicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.



As produtoras das vacinas contra o SARS-CoV-2 procuram agora adaptar as suas vacinas à nova variante. A OMS alertou esta terça-feira que a Omicron se está a propagar muito rapidamente a um ritmo sem precedentes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.311.914 mortes em todo o mundo, entre mais de 269 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

