O laboratório francês anunciou esta segunda-feira resultados positivos nos ensaios clínicos à vacina contra a covid-19. Desenvolvido em parceria com a empresa britânica GSK, esta deverá ser mais fácil de manusear, podendo ser guardada num frigorifico comum.

Sanofi. Vacina francesa com resultados promissores nos ensaios clínicos

AFP O laboratório francês anunciou esta segunda-feira resultados positivos nos ensaios clínicos à vacina contra a covid-19. Desenvolvido em parceria com a empresa britânica GSK, esta deverá ser mais fácil de manusear, podendo ser guardada num frigorifico comum.

A Sanofi está de volta à corrida de vacinas, depois de ter adiado o desenvolvimento da vacina no início do ano. Os ensaios em humanos durante fase dois do desenvolvimento do fármaco francês mostram "níveis elevados de anticorpos neutralizantes" em adultos e níveis "comparáveis aos vistos em pessoas que recuperaram da infeção", disse a Sanofi.

Por outras palavras, as pessoas sujeitas a esta fase de tratamento estão a responder como o esperado. Perante este cenário, a empresa francesa anunciou que vai iniciar a produção do fármaco em paralelo com a fase 3 dos ensaios, já nas próximas semanas. Já a autorização para a comercialização por parte da Agência Europeia do Medicamento (EMA) é esperada para o último trimestre de 2021.

De acordo com Olivier Bogillot, o presidente da Sanofi France, citado pela AFP, o objetivo é garantir a eficácia desta vacina contra as variantes britânica e sul-africana. Com base num sistema de proteínas recombinantes, esta vacina não necessitará de um congelador específico e poderia simplesmente ser armazenada no frigorífico. Logo, poderá ser injetada "no consultório do médico ou do farmacêutico", disse Bogillot.

Um processo que deveria permitir aos países europeus acelerar as suas campanhas de vacinação, e permitir ao laboratório francês distinguir-se dos seus concorrentes.

O primeiro estudo realizado sobre seres humanos tinha concluído que a resposta imunitária era insuficiente no final de 2020, o que explica o atraso dos franceses no mercado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.