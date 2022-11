Ministra da Justiça disse que o orçamento inicial de 81 milhões de euros foi revisto em alta atingindo agora cerca de 104 milhões de euros.

Justiça

Sanem. Construção da prisão ultrapassa orçamento em 23 milhões de euros

Susy MARTINS Ministra da Justiça disse que o orçamento inicial de 81 milhões de euros foi revisto em alta atingindo agora cerca de 104 milhões de euros.

O orçamento previsto para construir o novo centro penitenciário de Ueschterhaff, em Sanem, é mais elevado do que inicialmente previsto.

Em comissão parlamentar, a ministra da Justiça, Sam Tanson, disse que o orçamento inicial de 81 milhões de euros foi revisto em alta atingindo agora cerca de 104 milhões de euros.

A nova prisão deverá abrir portas no início de 2023 e é destinada aos reclusos que aguardam pelo julgamento em prisão preventiva.





Com o novo estabelecimento em Sanem, o Luxemburgo pode cumprir as normas internacionais penitenciárias que exigem que devem existir duas estruturas diferentes de encarceramento e prisão preventiva, uma vez que as duas populações prisionais são diferentes. A prisão poderá acolher até 400 reclusos.

A ministra salientou ainda que as despesas no setor da Justiça vão aumentar 15% no próximo ano, sendo que o orçamento total eleva-se a 259 milhões de euros, ou seja praticamente 1% do total do Orçamento do Estado.

Grande parte das despesas deve-se ao pagamentos dos salários.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.