Sam Tanson. Quando uma ministra é julgada pelo corte de cabelo

An der Série anonym Courriers‘en déi een sou als (weiblech) Politiker kritt. Bei des profund Iwwerlëeungen krut ech en Artikel aus engem Blad geschéckt an deem meng Tenue als Grëff an d’« textile Toilette » bezeechent gëtt. Sorry fir d’Blameieren Lëtzebuerg, mais meng Coiffure déi bleift. (a meng « Gruseloutfitten » och) Kuckt mech einfach net, lauschtert just no wat ech soen a suivéiert wat ech maen, ech ginn naemlech leiwer dorop bewärt. Soss wier ech an de Moudbusiness gang. #luxembourg #politics