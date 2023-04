Saltar a tampa? A partir de julho de 2024 isso já não é possível

O material estrela do século XX começa a sair de cena, pelo menos no que diz respeito aos produtos de usar e deitar fora. Na UE há um calendário do adeus aos cotonetes e às tampas das garrafas que acabam entre os peixinhos.

Telma MIGUEL O material estrela do século XX começa a sair de cena, pelo menos no que diz respeito aos produtos de usar e deitar fora. Na UE há um calendário do adeus aos cotonetes e às tampas das garrafas que acabam entre os peixinhos.

Há uma imagem de um cavalo-marinho a ‘segurar’ um cotonete que provavelmente será difícil de esquecer. Outros alertas vieram de baleias com estômagos repletos de sacos de plástico ou animais aquáticos presos nas estruturas que agrupam um pack de latas de cerveja. Entre muitas ameaças à saúde dos oceanos o plástico tornou-se aquela que é visualmente mais fácil de reconhecer e a opinião pública obrigou os decisores políticos a agir. Por seu turno, os cidadãos aderiram à mudança de consumos, sobretudo depois dos alertas do célebre naturalista inglês David Attenborough em 2018.



Em 2019, a União Europeia decidiu tomar medidas para acelerar a redução do impacto de produtos de plástico de consumo único no ambiente. Segundo o texto da diretiva, na União Europeia, 80 % a 85 % do lixo marinho é constituído por plástico - um cálculo feito através de medições com contagens nas praias. Desses resíduos de plástico dispersos na costa, 50% são de artigos de uso único e 27% são artigos relacionados com a pesca.

Lê-se no documento que “os produtos de plástico de utilização única e as artes de pesca que contêm plástico representam, portanto, um problema particularmente grave no âmbito do lixo marinho, acarretam um sério risco para os ecossistemas marinhos, a biodiversidade e a saúde humana, e causam prejuízos a atividades como o turismo, as pescas e o transporte marítimo”.

E são apenas dez os produtos de plástico que são os principais culpados de todo este mar de detritos, representando 70% de todo o lixo marinho. Na listagem da Comissão Europeia esses dez produtos são os cotonetes; talheres, pratos e palhinhas; balões e os pauzinhos que os seguram; recipientes para comida; copos; garrafas para bebidas; beatas de cigarros; sacos de plástico; pacotes e embrulhos de plástico; toalhetes e produtos de higiene (incluindo pensos e tampões).

O calendário do declínio de plásticos descartáveis

A diretiva publicada em junho de 2019 criou um calendário para que certos produtos que durante anos ou décadas usámos despreocupadamente, comecem a deixar de fazer parte da nossa paisagem ou passem a ser usados com mais moderação e consciência.

Desde 3 de julho de 2021 está proibida na União Europeia a venda de cotonetes, exceto se forem usados para fins médicos. Também não podem estar no mercado todo o tipo de talheres de plástico, incluindo os pauzinhos usados na gastronomia asiática, pratos, palhinhas, agitadores de bebidas, varas para serem afixadas a balões (exceto se forem para aplicações industriais ou profissionais); recipientes para alimentos ou para bebidas feitos de poliestireno expandido - um material que conhecemos como esferovite -, e que permite manter a temperatura da comida. Todos estes utensílios que ainda pode ter esquecidos numa gaveta em sua casa, já não devem estar à venda em nenhum sítio da UE, se a legislação estiver a ser cumprida.

Além disso, os pensos higiénicos, tampões e tampões com aplicador, os toalhetes humedecidos para higiene pessoal ou doméstica e os filtros para tabaco e os copos para bebidas, apesar de não terem sido retirados do mercado, têm de ostentar na sua embalagem ou no produto uma referência visível com as informações ao consumidor das melhores opções para serem descartados e o impacto ambiental do produto uma vez lançado no lixo. Como resposta a esta preocupação dos produtos de higiene há cada vez no mercado mais produtos não descartáveis, como as cuecas menstruais, que podem ser lavadas, ou os copos menstruais de silicone.

A partir de 3 de julho de 2024 as garrafas ou outros recipientes de plástico para bebidas que sejam de utilização única e com capacidade para menos de 3 litros só podem estar à venda se as tampas não se soltarem quando os recipientes são abertos. Esta medida foi criada para que as tampas não se percam no lixo normal em vez de serem encaminhadas para o contentor de reciclagem. Portanto, daqui a um ano, quando comprar uma garrafa de plástico com uma bebida terá poucas hipóteses de perder a tampa. Apesar de ainda haver um ano para a transição, muitos fabricantes já aderiram e estão a lançar as garrafas com tampas agarradas. E que já estão a circular no mercado interno europeu.

Até 31 de dezembro de 2024, os países da União Europeia terão de assegurar que os produtores dos recipientes de plástico para comida e bebida (a típica embalagem de take away ou de refeições prontas compradas nos supermercados) vão ter de pagar pelos supostos danos inevitáveis causados ao ambiente. Ou seja, os fabricantes vão ajudar a financiar campanhas de sensibilização e participar nos custos de tratamento do lixo e reciclagem de acordo com uma percentagem a atribuir. Concluindo, as práticas embalagens de take away (que usámos ainda mais durante o confinamento, em que os restaurantes só vendiam para fora) não vão já desaparecer, mas com a responsabilização dos produtores estima-se que a sua utilização passe a ser mais cara e menos disponível.

A partir de 2025, as garrafas de plástico para bebidas terão de ter no mínimo 25% de plástico reciclado. E a partir de 2030 essa percentagem sobe para 30%.

