Cinco meses depois do escândalo relacionado com a contaminação de produtos Kinder, a unidade de produção belga pode retomar a produção.

Sociedade 2 min.

Segurança alimentar

Salmonela. Fábrica da Ferrero em Arlon autorizada a reabrir

AFP Cinco meses depois do escândalo relacionado com a contaminação de produtos Kinder, a unidade de produção belga pode retomar a produção.

A fábrica belga da gigante Ferrero, que na primavera esteve envolvida num escândalo de chocolates contaminados com salmonela, teve luz verde "definitiva" das autoridades sanitárias belgas para voltar a produzir, após um período de controlo de três meses.

Salmonela. Fábrica belga da Ferrero reabre para período de teste de três meses A fábrica, que tinha sido encerrada em abril devido a produtos Kinder contaminados, vai retomar a produção com algumas condições.

O anúncio do grupo foi confirmado à AFP esta sexta-feira por uma porta-voz da Agência Belga para a Segurança da Cadeia Alimentar (AFSCA).

"Todos os resultados das análises de matérias-primas e produtos acabados estavam em conformidade, e as missões de inspeção correram bem", declarou Aline Van den Broeck. A autorização final foi dada esta quinta-feira.

A fábrica de Arlon da gigante italiano, conhecida mundialmente pelas suas marcas Nutella e Kinder, tinha recebido autorização em meados de junho para reiniciar a produção sob certas condições, embora tivesse estado encerrada desde 8 de abril após o escândalo ter rebentado.

Fábrica será "monitorizada de perto" no próximo ano

A AFSCA quis realizar análises regulares dos ingredientes utilizados e dos produtos acabados antes de estes serem colocados novamente no mercado.

Durante três meses, sublinhou a Ferrero, "o grupo tem estado a trabalhar sob a supervisão da AFSCA, utilizando protocolos de qualidade e testes melhorados".

Salmonela em produtos Kinder levou à "maior recolha de produtos em 20 anos" Desde o início de abril, foram retiradas do mercado mais de 3.000 toneladas de produtos Kinder devido a um surto de salmonela.

"A concessão da licença de produção significa que tudo está em ordem para a fábrica de Arlon produzir com confiança", acrescentou em comunicado.

No entanto, a AFSCA diz que durante o próximo ano a fábrica será "monitorizada mais de perto" através de inspeções sem aviso prévio mais frequentes do que o exigido pela norma para os fabricantes de chocolate.

ECDC conta 399 casos confirmados da doença

No início de abril, no período que antecedeu a Páscoa, o grupo retirou do mercado todos os produtos fabricados neste local, depois de dezenas de casos de salmonelose, possivelmente ligados ao consumo dos seus produtos de chocolate, terem sido relatados em vários países europeus.

Foram lançadas investigações judiciais tanto na Bélgica como em França para determinar a eventual responsabilidade criminal.

Numa contagem feita até 15 de julho, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa) identificou 399 casos confirmados e dois casos prováveis de Salmonella Typhimurium monofásica em países da UE e na Grã-Bretanha. Não foram relatadas mortes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.