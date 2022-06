A fábrica, que tinha sido encerrada em abril devido a produtos Kinder contaminados, vai retomar a produção com algumas condições.

Sociedade 2 min.

Segurança alimentar

Salmonela. Fábrica belga da Ferrero reabre para período de teste de três meses

AFP As autoridades sanitárias belgas anunciaram esta sexta-feira que deram luz verde para um período de teste de três meses na fábrica Ferrero em Arlon, no sul da Bélgica, que está fechada desde 8 de abril devido a um surto de produtos da Kinder contaminados com a bactéria.

"Durante este período, as matérias-primas e todos os lotes de produtos fabricados serão analisados. Só se os resultados destas análises estiverem em conformidade com os regulamentos é que poderão ser colocados no mercado", disse a Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar (AFSCA).

A gigante italiana, conhecida mundialmente pelas suas marcas Nutella e Kinder, confirmou ter recebido esta "autorização condicional" para retomar a atividade.

"A partir de hoje (sexta-feira), a fábrica inicia o processo de reabertura que levará à retoma das linhas de produção dentro de algumas semanas", disse o grupo, que tem a sua sede social no Luxemburgo.

Salmonela em produtos Kinder levou à "maior recolha de produtos em 20 anos" Desde o início de abril, foram retiradas do mercado mais de 3.000 toneladas de produtos Kinder devido a um surto de salmonela.

"Esta reabertura acontece depois de uma limpeza a fundo e de controlos de segurança alimentar realizados em estreita colaboração com a AFSCA", esclareceu em comunicado.

A fábrica de Arlon nas Ardenas belgas é uma das mais importantes do grupo e emprega mil pessoas.

10.000 peças foram desmontadas e limpas

Segundo a Ferrero, "foram realizados mais de 1.800 testes de qualidade, 10.000 peças foram desmontadas e limpas" e foram feitos investimentos para instalar "300 metros de novas tubagens".

No início de abril, no período que antecedeu a Páscoa, o grupo recolheu todos os produtos com origem da fábrica de Arlon após dezenas de casos de salmonelose, possivelmente relacionados com o consumo dos seus produtos de chocolate, terem sido identificados em vários países europeus.

Isto afetou os Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schoko-Bons em todos os países onde são distribuídos, independentemente da sua data de validade.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa) afirmou que, até 3 de junho, 392 casos confirmados e 22 prováveis da doença tinham sido identificados em países da UE e na Grã-Bretanha.

Ferrero em Arlon e no Luxemburgo alvo de buscas Buscas estão relacionadas com o surto de salmonela em vários países com origem na unidade de produção na Bélgica.

Suspeita de ter demorado a reagir a um problema identificado já em dezembro, a Ferrero está a ser alvo de vários inquéritos judiciais.

Ferrero investigada em França e na Bélgica

Na Bélgica, um juiz de instrução está a investigar desde 19 de abril as suspeitas de incumprimento das "obrigações de rastreabilidade na cadeia alimentar", "violações das disposições legais sobre a segurança e higiene dos géneros alimentícios", "danos corporais involuntários" e "falta de assistência a uma pessoa em perigo".

Em França, uma associação de consumidores apresentou uma queixa e, a 25 de maio, foi aberto um inquérito pelo Ministério Público de Paris, nomeadamente por "engano agravado pelo perigo para a saúde humana" e "pôr em perigo a vida de outras pessoas".

Segundo a direção da Ferrero, a contaminação no local de Arlon veio de "um filtro localizado num tanque de manteiga láctea" e chegou lá "através de matérias-primas contaminadas ou através de pessoas".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.