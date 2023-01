Saldos terminam este sábado

Depois disso, lojas só podem voltar a usar o termo “saldos” em junho”.

Os saldos de inverno terminam este sábado, dia 28 de janeiro. Depois disso, as lojas só poderão voltar a usar a palavra “saldos” em junho, quando arrancar a nova temporada de descontos.

Segundo a lei em vigor, cada época de saldos não pode exceder quatro semanas, pelo que a atual temporada chega ao fim este sábado. Os saldos de verão já têm data marcada. Começam a 24 de junho e terminam a 22 de julho.

Fora das épocas definidas os comerciantes ficam proibidos de usar o termos “saldos” para designar eventuais promoções. Podem, contudo, propor descontos ao longo de todo o ano, desde que os identifiquem como tal.

Segundo informação divulgada pelo MyGuiche.lu, os comércios podem, no entanto, e a qualquer momento, indicar as datas do próximo período de saldos.



