A sala de chuto de Bonnevoie é frequentada, em média, por 143 pessoas por dia. No ano passado, foi palco de uma overdose por mês. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde, à margem de um encontro entre o ministro da tutela, Étienne Schneider, e os dirigentes do Comité Nacional de Defesa Social (CNDS).

Sala de chuto de Bonnevoie frequentada por 143 pessoas por dia

Diana Alves A sala de chuto de Bonnevoie é frequentada, em média, por 143 pessoas por dia. No ano passado, foi palco de uma overdose por mês. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde, à margem de um encontro entre o ministro da tutela, Étienne Schneider, e os dirigentes do Comité Nacional de Defesa Social (CNDS).

Com mais de uma centena de empregados, o CNDS é responsável pela gestão do centro Abrigado na cidade do Luxemburgo, uma estrutura de apoio médico e psicossocial que oferece um serviço de dia (Contact Café), cuidados médicos, um centro de noite e uma sala de consumo assistido de drogas (também conhecida como "fixerstuff").

Desde a abertura, em 2005, o centro Abrigado geriu cerca de 2400 episódios de overdose, nenhum com consequências fatais. O número de overdoses tem, mesmo assim, vindo a diminuir, passando de uma média de quatro e meia por mês, em 2013, para uma por mês, no ano passado.

Em Bonnevoie, a sala de chuto não é um salão de chá Na guerra contra as drogas, as primeiras vítimas são os toxicodependentes, mas à exceção de Portugal, onde o consumo foi despenalizado, a maioria dos países trata-os como criminosos. No Luxemburgo, na única sala de chuto do país, a abarrotar pelas costuras, há muitos portugueses.

Uma das missões do Comité de Defesa Social é reduzir os riscos a que os toxicodependentes estão expostos e, segundo os responsáveis, esse trabalho já está a dar frutos. Cerca de 54% das pessoas que frequentam a chamada "fixerstuff" consomem drogas por inalação, uma forma de consumo que implica menos riscos tanto ao nível de overdoses como de propagação de doenças infecciosas.

A sala de chuto de Bonnevoie é atualmente a única estrutura do país onde os toxicodependentes têm acesso a seringas esterilizadas e onde o consumo de estupefacientes é supervisionado. No entanto, soube-se na semana passada que uma segunda sala do género deverá ver a luz do dia em breve. A anunciada sala de chuto de Esch-sur-Alzette deverá abrir as portas durante o primeiro semestre de 2019.