Fique a conhecer quem tem direito, como funciona e por quanto tempo.

Saiba tudo sobre a licença parental

Quem tem direito à licença parental?

Têm direito a esta licença a mãe e o pai que decidam fazer uma pausa na vida profissional ou reduzir o tempo de trabalho para tomar conta de um filho.

Que idade devem ter os filhos?

A licença parental é aceite desde que o filho de nascimento tenha menos de seis anos ou o filho adotivo tenha menos de 12.

A partir de quando pode ser obtida a licença?

Um dos pais pode tomar a licença parental logo a seguir à licença de maternidade. É o chamado “congé parental 1” (CP1). Se esta licença não for gozada nesta altura, é perdida. O outro pai tem direito a uma segunda licença (CP2), que pode ou não coincidir com a primeira. A CP2 deve ser gozada antes dos seis anos da criança (ou antes dos 12 anos do filho adotivo).

Quais são os critérios para a obtenção desta licença?

Para se beneficiar desta licença é preciso estar inscrito na Segurança Social através de um contrato de trabalho (estão excluídos os beneficiários de subsídio de desemprego) no momento de nascimento da criança. O beneficiário deve preencher outra exigência a cumprir: tem de ter um contrato de trabalho durante um ano, sem interrupção, antes do início da licença.

Quais são os prazos a respeitar nos pedidos de licença parental?

Para a primeira licença parental (CP1), o pedido deve ser apresentado ao empregador dois meses antes do início da licença de maternidade, por carta registada e com aviso de receção. Para a segunda licença (CP2), o pedido deve chegar da mesma forma ao patrão pelo menos quatro meses antes do início da licença parental.

Se for feito, por exemplo, um pedido em março para a licença que vai começar em setembro, quando pode haver uma confirmação?

A confirmação é feita pela Caisse pour l’Avenir des Enfants (CAE) e pode demorar até duas semanas antes do início.

Os pais têm direito a algum salário durante este tempo?

Durante a licença parental, os pais têm direito a uma compensação que substitui o salário pago pelo patrão. Esse "novo salário" é atribuído pela CAE.

Como é calculado o "salário" durante a licença parental?

É calculado com base no rendimento mensal médio obtido durante os 12 meses anteriores ao início da licença parental. Apenas os rendimentos com desconto para a caixa comum de Segurança Social são tidos em conta para o cálculo do subsídio de licença parental. Por exemplo, quem tenha um contrato de trabalho de 40 horas e peça uma licença parental a tempo inteiro, pode ganhar entre o mínimo de 2.071,10 euros brutos e o máximo de 3.451,83 euros brutos. A tabela com os valores mínimos e máximos para todos os outros casos pode ser consultada aqui.

Que modalidades existem?

Quem trabalha 40 horas por semana pode escolher entre: licença a tempo inteiro durante seis meses ou durante quatro meses. Pode também escolher a licença a meio-tempo durante oito ou 12 meses. Há ainda a opção da licença fracionada: um dia de licença por semana durante 20 meses ou ainda quatro meses de licença durante 20 meses.

Quais são as opções de organização da licença fracionada?

Só pode optar pela licença fracionada quem trabalhe a tempo inteiro. Como esta licença permite a redução do trabalho em 20%, o trabalhador deve chegar a um acordo com o patrão. Entre as soluções, o trabalhador poderá tirar um dia por semana, duas tardes por semana ou distribuir essas oito horas semanais de outra maneira.

O patrão pode recusar a licença parental?

Pode, caso o pedido não respeite a forma e o prazo legais. Caso esteja tudo em ordem, o patrão não pode recusar a licença parental após a licença de maternidade a tempo inteiro (CP1), de seis ou quatro meses. Ainda na CP1, pode recusar a licença a meio tempo ou fracionada e obrigar o empregado a ficar com a licença a tempo inteiro. Quanto à CP2, o patrão não pode recusar a licença a tempo inteiro, mas pode pedir para adiar a licença. As licenças a meio tempo ou fracionada podem ser recusadas.

Adiar em que situações?

No caso de empresas com mais de 15 empregados o patrão pode pedir para adiar a licença por dois meses. Se a empresa tiver menos de 15 empregados, pode pedir para adiar por seis meses.

No caso das famílias monoparentais, como funciona a licença?

A mãe ou o pai que viva com a criança não tem de gozar a licença parental imediatamente a seguir à licença de maternidade. Pode fazê-lo até ao limite de idade da criança (seis anos para filhos de nascimento ou 12 para filhos adotivos).

E no caso de uma família em que um dos cônjuges não trabalha?

Neste caso, o pai que trabalha pode escolher entre o CP1 (a partir da terceira semana de nascimento) e o CP2.

Se um dos pais prescinde da sua licença, o outro cônjuge poderá gozá-la no seu lugar?

Não. A licença parental é um direito individual e não é transmissível.

Pode mudar-se de patrão durante a licença parental?

Sim, se o novo patrão concordar que continue a gozar a licença parental. Neste caso, deve ser enviada à CAE uma carta do novo patrão certificando que ele concorda que se continue com a licença parental e uma cópia do novo contrato de trabalho. O contrato deve conter o mesmo número de horas do trabalho anterior que deu direito à licença parental.

A criança pode ir à creche durante a licença parental?

A licença parental foi introduzida para permitir que pais e filhos passem mais tempo juntos e, assim, criar uma forte relação entre os dois. Mas a CAE admite a inscrição em creches durante algumas horas por semana para, por exemplo, manter a adaptação da criança ao ambiente da creche e para manter contactos sociais com outras crianças. A situação é sempre analisada caso a caso com o objetivo de encontrar uma solução em colaboração com os pais.

Se na licença fracionada o dia de licença parental calhar a um feriado, pode recuperar-se o feriado?

Não. Se isso acontecer, não há direito a recuperação do dia feriado.

O que acontece a quem estiver de baixa médica antes ou durante a licença parental?

Um caso concreto: se a licença parental começa a 15 de outubro, mas o médico deu baixa até 25 de outubro, a Caisse pour l’Avenir des Enfants é obrigada a rejeitar o pedido de licença parental. O interessado deve voltar a efetuar um novo pedido depois da baixa médica. Se a baixa terminar antes do início da licença parental, esta pode começar normalmente. Já durante a licença parental, as baixas médicas não têm influência.

Mais informações na Caisse pour l’Avenir des Enfants (CAE).