Código da Estrada

Saiba por que é que as infrações de bicicleta retiram pontos na carta de condução

Paula SANTOS FERREIRA No Luxemburgo 35 ciclistas perderam dois pontos na carta de condução por violação do código da estrada. A polícia explica a razão desta punição e o que acontece a quem não tem este documento.

Mesmo a pedalar uma bicicleta nas estradas do Luxemburgo há que respeitar o código da estrada e quem violar as regras está sujeito a multas e subtração de pontos na carta de condução. Isto mesmo explicou ao Contacto o porta-voz da polícia do Grão-Ducado.



"Atualmente, a legislação luxemburguesa não faz distinção entre um veículo motorizado e um não motorizado: são as mesmas infrações e as mesmas penas", declarou o representante da direção de comunicação da Polícia.

Esta é a razão porque 35 ciclistas apanhados a transgredir o código da estrada foram multados em 145 euros e perderem dois pontos na carta de condução, nos últimos seis meses, como noticiou o Contacto. Entre as infrações cometidas estão: o desrespeito pelo sinal vermelho; falar ao telemóvel durante a condução da bicicleta; não respeitar o sinal de Stop; não dar prioridade aos peões numa passadeira;

Mas há outras violações do código da estrada sujeitas a penalização, nomeadamente a condução de um velocípede na via pública sob excesso de álcool. O limite permitido é inferior a 0,5‰.

Sem carta de condução

O ciclista é obrigado a possuir carta de condução? Não. "Nenhuma carta de condução ou outro documento é necessário para conduzir uma bicicleta ou outro veículo pertencente à categoria de 'bicicleta' no contexto da legislação rodoviária", explica o porta-voz da polícia luxemburguesa.

Assim, se um condutor não possuir carta de condução, "não podem ser deduzidos pontos, no entanto, aplicam-se as outras sanções e medidas habituais, incluindo multas".

Nas bicicletas também há equipamentos que são obrigatórios para uma condução na via pública, como campainha, refletores e luzes. O não cumprimento pode originar uma multa de 74 euros. Foi quanto tiveram de pagar 12 ciclistas apanhados em falta nos últimos seis meses.

