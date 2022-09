O novo serviço de urgências veterinárias no Grão-Ducado já está a ser implementado.

Saiba onde levar o seu animal em caso de urgência

Amélie SCHROEDER O novo serviço de urgências veterinárias no Grão-Ducado já está a ser implementado.

O alívio da carga horária dos veterinários do Grão-Ducado será possibilitado pela revisão do plano de serviços de urgência, apresentado recentemente por Simone Mousel, CEO da Associação Médica de Animais de Pequeno Porte (LAK), e Jean Schoos, presidente da Associação dos Médicos Veterinários do Grão-Ducado (AMVL), em Strassen.

Ao contrário do que acontecia antes, os profissionais que estiverem de serviço não terão de voltar a fazer turnos de 24 horas. Em vez disso, trabalharão um máximo de oito horas no serviço de urgências.

Mas os animais vão continuar a ter apoio a qualquer hora já que vai haver sempre um veterinário disponível.

O novo serviço de urgências foi baseado na medicina humana que permitirá aliviar as duas clínicas veterinárias do país. O serviço foi dividido por duas áreas, norte e sul do país, onde uma clínica local assumirá o serviço de forma rotativa mensalmente.

Quem está de serviço? Segunda a sexta-feira: Entre as 8h e as 16h: Contacte uma clínica veterinária da sua confiança;

16h-00h: Dependendo da sua localização, contacte uma das clínicas de serviço;

00h-08h: Contacte a clínica de serviço; Fins de semana e feriados: 08h-00h: Dependendo da sua localização, contacte uma das clínicas de serviço;

00h-08h: Contacte a clínica de serviço;





Animais continuam em boas mãos

O novo modelo dos serviços de urgência apenas afeta a medicina de animais de pequeno porte, como cães, gatos, porquinhos da índia, hamsters, coelhos e répteis. O plano de serviço para as urgências pode ser consultado no site do Colégio dos Veterinários. Nestes casos, o serviço de informações da Post e a polícia também podem indicar os médicos que estão a trabalhar.

Durante a semana, entre as 8h e as 16h, não há nenhum serviço de urgência adicional a funcionar durante a semana, uma vez que as clínicas veterinárias estão a cumprir o serviço regular nesse período.

Nesse sentido, é aconselhável contactar uma clínica de confiança e, se for antes da 00h, o médico de serviço pode reencaminhar para uma das duas clínicas veterinárias que estiver de piquete.

