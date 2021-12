Olhamos para as notícias do nosso mundo e é impossível não sermos transportados no tempo para o capitalismo selvagem de Dickens.

Tornado nos EUA

Sacrificados no altar do capitalismo

Hugo GUEDES PINTO Olhamos para as notícias do nosso mundo e é impossível não sermos transportados no tempo para o capitalismo selvagem de Dickens.

Charles Dickens é o grande cronista dos primórdios do capitalismo - a tal ponto que lhe mudou o adjectivo de "industrial" para "selvagem". Em "Oliver Twist", o autor (ele próprio tinha começado a trabalhar aos 12 anos numa fábrica de graxa de sapatos) descreve a realidade desoladora da sociedade mais avançada do mundo no século XIX, a Inglaterra vitoriana: uma prosperidade alicerçada no esforço manual totalmente desumano, no trabalho infantil e na exploração das classes eternamente mais baixas da sociedade, condenadas a uma vida de pobreza insalubre passada de geração em geração.

Olhamos para as notícias do nosso mundo e é impossível não sermos transportados no tempo para o capitalismo selvagem de Dickens. Há menos de duas semanas, o tornado mais forte de sempre (dopado por alterações climáticas provocadas pela poluição acumulada desde a revolução industrial) semeia um rasto de destruição pelo centro dos Estados Unidos. No Kentucky, uma fábrica de velas labora durante a noite, apesar das estridentes buzinas de alarme do estado de emergência. No meio da preocupação crescente, a centena de trabalhadores pede para ir para casa; os patrões ameaçam quem se atreva a sair com o despedimento imediato, e chamam os nomes um a um para se assegurarem de quem ninguém tinha já escapado. Uma hora mais tarde, a fábrica é obliterada deste mundo. Oito pessoas morrem, outras são soterradas vivas mas salvas a tempo.

Estes seres humanos não morreram por acidente. Morreram porque estavam a trabalhar no caminho de um formidável tornado.

Um pouco mais acima, no Illinois, vive-se uma situação semelhante. Os armazéns da Amazon são feitos de chapa e fórmica, e quando o tornado desaba, as paredes e o tecto começam a desmoronar-se. Os empregados, obrigados a trabalhar durante um alerta de tornado porque só podem ficar em casa se usarem os (poucos) dias de férias a que têm direito, só têm uma possibilidade: conseguir chegar às casas de banho, que são um pouco mais sólidas mas ficam do outro lado do gigantesco armazém, a cinco campos de futebol de distância. Seis pessoas não o conseguiram. Pelo menos uma delas morreu enquanto tentava auxiliar os colegas a encontrar abrigo.

Estes seres humanos não morreram por acidente. Morreram porque estavam a trabalhar no caminho de um formidável tornado. E estavam ali porque não puderam sair e porem-se em segurança, ameaçados pelos seus patrões. Tiveram que decidir entre arriscar a vida ou arriscar a sobrevivência: perder o emprego, mesmo que este se confunda com escravatura e pague 15 euros brutos por hora, significa pobreza e fome. Estas pessoas não têm legislação que as proteja. Não têm sindicatos que os defendam e que exijam, sei lá… que o armazém não os soterre durante um tornado. É cada um por si, e "se não quiseres desaparece que há muito quem queira".

Foram sacrificados. Sacrificados no altar do capitalismo tardio, a religião onde estes "danos colaterais" têm de acontecer para que eu possa receber em casa o massajador de pescoço Bluetooth (apenas 19,99) em apenas dois dias, o sistema onde pessoas são tratadas como robôs para que o dono da Amazon, sorriso maléfico afivelado no rosto, possa brincar aos foguetões com uma gota da sua riqueza incomensurável - e há tanto simbolismo macabro em que o sexto lançamento tenha acontecido, a 11 de Dezembro, o exacto mesmo dia da catástrofe.

