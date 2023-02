Violência e pornografia são conteúdos que os adolescentes do Luxemburgo admitem ver online, revela um inquérito nacional.

Segurança na internet

Sabe o que o seu filho anda a ver online?

As crianças do Luxemburgo possuem smartphones cada vez mais cedo, e utilizam as redes sociais desde idade precoce estando, por isso, cada vez mais expostas a conteúdos de risco, revela o novo estudo "Bee Secure Radar 2023", do Ministério da Educação, divulgado esta semana.

O estudo nacional revela as tendências e riscos da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), smartphones e computadores ou tablets, das crianças e jovens do país.

O contacto com a internet e a posse de um smartphone acontece cada vez mais cedo, com os jovens entre os 12-16 anos a estarem cada vez mais expostos a conteúdos e comportamentos de risco online, como violência, pornografia ou sexting, (partilha de imagens e vídeos sexualmente explícitos) assumindo vê-los com frequência.

Bebés já contactam com a internet

Cerca de um em cada 10 bebés, com menos de um ano de idade, inicia o contacto com o mundo da internet através de smartphones ou computadores, participando numa videochamada ou vendo fotos e vídeos segundo indicam os pais.

Antes dos quatro anos de idade, 40% das crianças do país têm o seu primeiro contacto com um aparelho ligado à internet e 83% estreiam-se no mundo virtual antes dos 10 anos.

O primeiro smartphone

A tendência geral no país é que as crianças possuam o seu primeiro smartphone cada vez mais cedo, indica o estudo. Aos seis anos, 1% das crianças têm o seu próprio telemóvel e contas nas redes sociais. "84% das crianças recebe o primeiro smartphone aos 12 anos ou mais tarde, a mesma idade em passam a possuir uma conta nas redes sociais", escreve ainda o estudo.

No inquérito, os investigadores elaboram ainda os conteúdos e práticas online mais comuns referidos pelos jovens:

Redes sociais: YouTube, WhatsApp, TikTok

Entre os 3 e os 11 anos, mais de metade das crianças utiliza o YouTube, 16% o WhatsApp, e 11% o TikTok, revelam os pais. Entre os 12-16 anos, o Instagram (91%) é a aplicação mais popular, segundo os adolescentes, mas também o YouTube e Snapchat (87%), WhatsApp (85%) e TikTok (79%).

Pornografia

Entre os adolescentes a "visualização de conteúdos pornográficos não é rara". Entre os 14-17 anos, um terço dos adolescentes consome com frequência pornografia. Trinta e dois por cento dos jovens entre os 14 e 15 anos admite assistir a estes conteúdos, enquanto entre os 16 a 17 anos a percentagem sobre para 47 %, avança o estudo. A idade média do primeiro contacto é aos 12,7 anos, sendo que os rapazes visualizam muito mais pornografia do que as raparigas.

Sexting

Também a partilha de imagens, vídeos ou mensagens sexualmente explícitas (sexting) faz parte dos hábitos dos adolescentes e jovens do Luxemburgo, refere o estudo. Perto de dois terços (64%) dos adolescentes dos 12 aos 16 anos indicam que os seus pares enviam "por vezes" fotos ou vídeos íntimos a outras pessoas.

Vídeos com violência

Entre os 12 e os 16 anos, 86% dos adolescentes dizem já ter visto pela internet, no seu smartphone vídeos violentos, e mais de metade (60%) indica vê-los "por vezes". Por outro lado, 18% declaram partilhar "raramente" ou "às vezes" estes conteúdos. Já 12% dos pais de crianças dos 3 aos 11 anos e 27% dos pais de filhos entre os 12 e 16 anos declaram que o seu filho já viu vídeos violentos online no seu smartphone. "Dois por cento dos pais (3 a 11 anos) e 7% dos pais (12 a 16 anos) indicaram ainda que o seu filho enviou vídeos mostrando maus-tratos a outras pessoas", revela o relatório salientando que no ano passado nenhum dos pais inquiridos revelou tal partilha pelos filhos.

Como procurar ajuda sobre segurança na internet? A Bee Secure Helpline é um serviço de apoio telefónico gratuito, anónimo e confidencial onde crianças, jovens e os pais ou educadores podem pedir ajuda ou conselhos sobre segurança na internet. Número de telefone: 8002 12 34. Para também preencher um formulário na página online da Bee Secure.

