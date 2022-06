São precisas entre 100 e 120 doações de sangue por dia no Luxemburgo

Apelo é da Cruz Vermelha no Dia Mundial dos Dadores de Sangue.

No Dia Mundial dos Dadores de Sangue, 14 de junho, a Cruz Vermelha Luxemburguesa refere que, apesar das reservas de sangue estarem a aumentar no país, são precisos mais dadores.

Em declarações à edição francesa do Wort, Andrée Heinricy, médica do centro de transfusão de sangue, refere que as atuais reservas são suficientes para atender às necessidades dos hospitais, mas a margem de manobra é limitada.

Para poder assegurar as reservas de sangue sem constrangimentos, a médica diz que são necessárias "entre 100 e 120 doações por dia", ou seja, 47 a 57 litros de sangue recolhidos diariamente.

Em 2021 estavam inscritos 13.719 dadores de sangue no Luxemburgo, mais 93 do que em 2020. Os homens são convidados a doar sangue a cada três meses e as mulheres a cada quatro.

Mas do total de inscritos, há 30% de pessoas que não fazem doações, seja por motivo de doença, gravidez ou viagem. Outros, ainda, não o fazem por causa da falta de tempo.

Para dar sangue nas instalações da Cruz Vermelha é preciso ter entre 18 e 60 anos, pesar 50 quilos ou mais, estar em boa saúde e não apresentar contraindicações.

