Sociedade 7 min.

"Só em casa estaremos expostos a entre 20 a 70 mil compostos químicos"

Catarina OSÓRIO Investigadora da Universidade do Luxemburgo destacada na prestigiada revista Science desenvolveu formas de verificar e medir o impacto da exposição humana a químicos. E dá dicas sobre como reduzir a exposição a estas substâncias.

De acordo com um relatório publicado em dezembro de 2019 pela Agência Europeia do Ambiente (EEA, na sigla inglesa), o número de novas substâncias químicas a que estamos expostos aumentou de 20 para 156 milhões entre 2002 e 2019. "Em 2020 a Europa tem pela frente desafios ambientais urgentes e a uma escala sem precedentes", completa a agência.

Este é precisamente o trabalho a que se dedica Emma Schymanski, professora associada do Centro de Sistemas de Biomedicina da Universidade do Luxemburgo. A química, que publicou recentemente dois artigos académicos na prestigiada revista Science, tem-se dedicado ao estudo do impacto das substâncias químicas chamadas 'micropoluentes' na saúde humana. Estas substâncias estão presentes em produtos de utilização diária e visto que não se degradam naturalmente podem gerar danos no meio ambiente e nos organismos.

"Só em casa estaremos expostos a entre 20 a 70 mil compostos químicos", acrescenta. "E muitas das vezes não conseguimos ver logo os efeitos, visto que alguns deles até são bons para a saúde", explica. "Veja-se o caso da comida, [nutrientes] são químicos, o oxigénio que respiramos, precisamos de ambos para viver", exemplifica. Mas existem também os maus, um "cocktail de substâncias químicas" presentes na comida, detergentes que utilizamos em casa, na roupa ou nos produtos cosméticos, enumera Emma.

Através da utilização de instrumentos tecnológicos, Emma e os colegas conseguiram contribuir para o desenvolvimento de um conceito inovador – o exposome – que agrega as interações entre a exposição diária dos humanos a químicos [bons e maus], o que comemos, estilo de vida e fatores psicossociais e físicos. O conceito, introduzido em 2005 pelo cientista Christopher Paul Wild, tem ganho maior popularidade com o passar dos anos, em grande parte devido à crescente preocupação ambiental.

"O exposome capta a tudo aquilo a que estivemos expostos durante a vida, mesmo antes de termos nascido. E não estamos a falar apenas dos genes", afirma. Um estudo citado pela equipa indica mesmo que cerca de dois terços do risco de doenças crónicas não pode ser explicado apenas por questões genéticas, e resulta da interações com o ambiente ou ambiente e genética.

Pó, um exemplo clássico

De acordo com o estudo mundial "Global Burden Disease" (GBD), da Universidade de Washington, 16% do número de mortes mundiais por ano foram atribuídas à poluição do ar, água e solos em 2015. Entre exposição química em ambientes fechados ou ao ar livre, a investigadora refere que depende do contexto ou país. "Na China o ar livre não é saudável ou se vivemos numa rua no centro da cidade. Mas se vivermos nas montanhas o ar exterior é certamente mais limpo do que dentro de casa", refere.

E cita um exemplo clássico: o pó. "Uma mistura de contaminantes orgânicos e inorgânicos que foram libertados para a própria casa por materiais de construção e pelos produtos de consumo diário". Estes químicos entram no ambiente e na cadeia alimentar, por exemplo, através do ar, da água e dos solos, "e poderão causar efeitos indesejados ou doenças", explica.

Através da utilização de técnicas de espectrometria de alta-resolução "é possível detetar milhares de compostos em amostras biológicas e ambientais", por exemplo, as águas. "Em 20 minutos conseguimos identificar estas substâncias numa amostra", refere a engenheira ambiental. Posteriormente "conseguimos olhar para as misturas de químicos nas amostras e através de uma análise biológica e perceber se há um efeito associado aos químicos ou identificar novos químicos que não conhecíamos até agora".

Se conseguir limpar a minha casa com água e o mínimo possível de dissolventes certamente o farei. Ou desinfetar menos vezes. Emma Schymanski, química e investigadora da Universidade do Luxemburgo

Apesar de ainda ser difícil atribuir uma relação direta entre um composto químico e o impacto na saúde humana - já de que dependem inúmeros fatores como a genética, fatores psicossociais ou físicos - "existem evidências baseadas em depoimentos que parecem demonstrar como a poluição industrial a sério tem um impacto nas pessoas", afirma Emma.

"Muito do nosso trabalho é ligar o químico com a informação biológica, visualizar que áreas são afetadas, se as pessoas estão sob stress ou se os seus mecanismos de defesa estão simplesmente a lidar com estes compostos", explica. Desta forma, com muitos fatores em jogo, "é muito difícil estabelecer uma relação causa-efeito de entre um composto químico e uma determinada doença". Algo que pode acontecer futuramente, mas que para já "é muito difícil, já que ninguém está exposto a apenas um químico".

Biberões, utensíios de cozinha ou vestuário que repele a água... Alguns casos relacionados com o uso de substâncias químicas perigosas têm sido destaque na imprensa, como a proibição do bisphenol A (BPA, na sigla inglesa). A elevada exposição ao composto largamente utilizado nos produtos para bebés (como biberões, talheres de plástico ou chupetas) foi associada a problemas coronários como hipertensão, ou cancro, de acordo com estudos citados pelo The New York Times. E neste caso, o composto utilizado para o substituir "pode ser igualmente prejudicial ou até pior", refere Emma citando estudos científicos recentes. Outra das polémicas recentes é o uso de PFAs (perfluorinated compounds, em inglês), utilizados em embalagens de comida, utensílios de cozinha anti-aderente, ou vestuário que repele a água. Numa investigação realizada no final de 2019, os investigadores do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa) detetaram a presença de "níveis elevados de substâncias perigosas", alguns acima do permitido por lei, em árvores de Natal artificiais, bolas e luzes de decoração natalícias. Exemplos destes químicos são plastificantes, retardadores de chamas e parafinas cloradas. Também em 2019 o LIST desenvolveu uma aplicação móvel - a "Scan4Chem" - , que permite verificar a presença de substâncias químicas de elevada preocupação (SVHCs) em produtos utilizados no dia-a-dia como roupa, brinquedos, eletrodomésticos ou mobiliário. A app é destinada sobretudo aos "consumidores que querem exercer o direito à informação sobre estas substâncias nos produtos", direito estipulado pela União Europeia. A "Scan4Chem" é gratuita e está atualmente disponível para download na Google Store e Apple Store para utilizadores do Luxemburgo, Suécia e Alemanha.

"Reduzir uso de cosméticos e produtos de limpeza, e comer mais bio e orgânico"



A investigadora identifica uma "preocupação crescente" por parte do público em geral em relação à temática. Do mesmo modo, congratula a mais recente proibição do glifosato (herbicida utilizado na agricultura) pelo Luxemburgo, o primeiro país da UE a fazê-lo. “Mas se o produto que o for substituir for ainda mais problemático então será ainda pior”, alerta recordando o caso do bisphenol A (ver caixa acima). É caso para entrar em histeria coletiva? Não, mas "é bom estar alerta", considera a investigadora. "Eu não uso maquilhagem ou perfume (…) tento comer bio e orgânico, mesmo se isso implica pagar mais pela minha comida". "Não conseguimos eliminar os químicos completamente, mas se conseguir limpar a minha casa com água e o mínimo possível de dissolventes certamente o farei. Ou desinfetar menos vezes".

Assegurar a produção da fast fashion nos países em desenvolvimento foi uma forma muito conveniente de a Europa se tornar mais segura, mas outras populações vão sofrer por causa disto. Emma Schymanski, química e investigadora da Universidade do Luxemburgo

Outra das preocupações é a roupa que vestimos, sobretudo as marcas de fast fashion que asseguram a produção em países em desenvolvimento, sobretudo na Ásia. "Há tintas usadas na roupa que não são boas. Estes países não têm regulação sobre estas substâncias, e vemos os rios manchados com estas substâncias. Foi uma forma muito conveniente de a Europa se tornar mais segura levando estas coisas para lá, mas outras populações vão sofrer por causa disto", lamenta. Por oposição, a química assegura que não há motivo para alarmes no que toca à água da torneira. A mesma tecnologia de espectrometria de alta-resolução é, aliás, utilizada nos controlos de qualidade. "Esta é das coisas mais controladas, em alguns casos até mais do que a água engarrafada", assegura.