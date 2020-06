Países como Itália, Portugal e Espanha estão a abrir as portas a turistas internacionais a partir de julho.

Ryanair prescinde da taxa de alteração de voos em julho e agosto

A Ryanair anunciou esta terça-feira, dia 9 de junho, que vai prescindir do pagamento da taxa de alteração de voo para todos os clientes que façam reservas para viajar em julho e agosto, permitindo-lhes "reservar as suas férias de verão com tranquilidade no caso de os seus planos de viagem mudarem", escrevem em comunicado.

A fim de "proporcionar a maior confiança e flexibilidade possíveis", a Ryanair oferece agora aos seus clientes a opção de a partir de 10 de junho, os clientes que reservarem viagens para julho e agosto poderão mudar as datas dos voos com taxa zero para viajar até 31 de dezembro de 2020.

Esta alteração de data de voo será aplicada às rotas que os clientes já reservaram e as viagens devem ser concluídas antes do final do ano 2020.

Ryanair retoma no verão em Portugal 90% das rotas previstas no pré-pandemia A Ryanair recomeça a 1 de julho a voar para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Lajes, pretendendo retomar “aproximadamente 90%” das rotas previstas para o verão em Portugal antes do início da crise sanitária.

Dara Bradysaid, Diretora de Marketing e Digital da Ryanair adiantou que uma vez que países como Itália, Portugal e Espanha estão a abrir as portas a turistas internacionais, a companhia aérea está "pronta para receber passageiros a bordo a partir de 1 de julho", prevendo a operação de mais de 1000 voos diários.

