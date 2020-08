A low-cost é acusada de não cumprir as medidas sanitárias em vigor no primeiro país europeu a cair na pandemia. O alegado desrespeito pelas distâncias de segurança podem acabar com as ligações.

Ryanair pode deixar de voar para Itália

A low-cost é acusada de não cumprir as medidas sanitárias em vigor no primeiro país europeu a cair na pandemia. O alegado desrespeito pelas distâncias de segurança podem acabar com as ligações.

A Ryanair pode vir a deixar de voar para Itália, depois da autoridade Nacional de Aviação Civil Italiana (Enac) ter denunciado o incumprimento das regras e medidas de segurança que acompanham a pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado, a Enac revela que já informou a companhia low-cost sobre "as das repetidas violações da regulamentação sanitária anti-covid-19 atualmente em vigor e imposta pelo governo italiano para proteger a saúde dos passageiros".

Na nota tornada pública, a autoridade faz questão de elencar as falhas. "Não só a obrigação de distância entre passageiros não é respeitada, como também as condições de derrogação a esta distância são ignoradas", esclarece.

Para já, a companhia irlandesa não corre o risco de ser barrada à chegada nos vários aeroportos do país.

Caso os incumprimentos continuem a ser denunciados, a Enac "será obrigada a aplicar as disposições do código de navegação (artigo 802 - proibição de partida) e a impor a suspensão de todas as atividades de transporte aéreo nos aeroportos nacionais, obrigando a transportadora a reencaminhar todos os passageiros já na posse dos bilhetes".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.