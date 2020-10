Substância essencial a uma das vacinas experimentais é extraída da árvore mapuche Quillay.

Árvore tradicional chilena é essencial na luta contra a covid-19

A árvore endémica chilena ganhou uma nova simbologia. Usada desde a antiguidade com fins medicinais, aparece agora como elemento fundamental para o fabrico de uma das vacinas experimentais que iniciou a sua fase final de testes clínicos no Reino Unido, a da empresa americana de biotecnologia Novavax.

Encontrado em algumas áreas do Peru e Argentina, o Quillay é típico do Chile. Embora continue a existir numa quantidade significativa nas florestas, está em franco desaparecimento junto às áreas mais urbanas.

As suas propriedades medicinais são derivadas das chamadas "saponinas", segundo as Plantas Medicinais de Uso Comum no Chile. Desde 1936 que é usada para curar doenças respiratórias, estomacais, cutâneas ou reumáticas.

De acordo com o El País, não é a primeira vez que árvore chilena é usada na produção de vacinas. De facto, "tem sido utilizada na vacina contra a febre aftosa animal e em vacinas humanas, incluindo alguns testes para a SIDA e outros que se encontram na fase clínica 3, como os que combatem algumas formas de herpes e malária", explica o académico da Escola de Silvicultura e Conservação da Natureza da Universidade do Chile, René Carmona.

