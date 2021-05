Uma história com um final feliz.

Árvore cai em cima de carro. Condutor sai ileso

Redação Uma história com um final feliz.

Não fossem os bons reflexos deste condutor e o final desta história poderia ter sido outro. Um indivíduo que circulava na estrada entre Beyren e Ubersyren esta segunda-feira à noite, no sul do país, travou a tempo conseguindo evitar que uma árvore de grande porte lhe caísse em cima do tejadilho. A informação foi reportada ontem à noite pela corporação de bombeiros grão-ducal (CGDIS) no Facebook.

A árvore acabou por cair na frente do veículo sendo que os danos foram apenas materiais e o condutor saiu ileso. "Embora os danos materiais sejam significativos, o condutor pode considerar-se sortudo por ter escapado sem ferimentos seu veículo acidentado", escreveram os serviços de emergência nas redes sociais. Os bombeiros estiveram no local apenas para ajudar a remover a árvore da estrada.

