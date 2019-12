O vídeo foi partilhado no Facebook e está a gerar preocupação pela segurança do animal.

Rússia. Urso polar grafitado com número de tanque soviético

Ana Patrícia CARDOSO

As imagens foram publicadas no Facebook por Sergey Kavry, membro da organização natural World Wildlife Fund (WWF).

Especialistas alertam para o perigo em que se encontra o animal que não poderá camuflar-se no ambiente e caçar alimento. Uma investigação já está a decorrer para determinar exatamente em que local do Ártico russo o vídeo foi filmado.



Segundo a BBC, Kavry afirmou que o vídeo chegou-lhe pelo WhatsApp, num grupo com pessoas de Chuckotka, Rússia. “Não sei os detalhes acerca da região, do distrito ou vizinhança onde foi feita a gravação. Se é um tema militar… isto é algum tipo de desrespeito perverso pela história”.



A marcada escrita a spray preto no urso polar, "T-34", representa um tanque que desempenhou um papel vital na luta da União Soviética contra a Alemanha Nazi, durante a Segunda Guerra Mundial.

Anatoly Kochnev, cientista do Instituto de Problemas Biológicos do Norte, disse à BBC que é muito difícil que alguém tenha conseguido escrever “T-34” no pelo do urso sem que o animal tivesse sido sedado.

“Os caracteres estão direitos e são todos do mesmo tamanho”, notou Anatoly. O cientista alertou ainda para o facto de as marcas poderem demorar semanas a desaparecer.



