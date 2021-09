Putin em isolamento após surto de covid-19 no Kremlin

O Presidente russo, Vladimir Putin, vai ficar em isolamento depois de ter estado em contacto com casos positivos no Kremlin, disse terça-feira o porta-voz oficial, Dmitry Peskov.

Vladimir Putin, de 68 anos, está "absolutamente saudável" e deu negativo para a covid-19, disse Peskov em conferência, confirmando que o presidente russo vai evitar reuniões presenciais durante "algum tempo" e os planos para voar para Dushanbe, Tajiquistão, esta semana, foram cancelados.

Putin confirmou que terá passado um dia inteiro com uma das pessoas infetadas, que se encontra entre os seus funcionários mais próximos no Kremlin. A pessoa em questão está vacinada e recebeu uma vacina de reforço apenas três dias antes de adoecer, disse Putin na televisão russa. "Veremos agora como a vacina Sputnik V é eficaz, na prática", disse também, e acrescentou que tem atualmente níveis "bastante elevados" de anticorpos contra o vírus.

Peskov negou que Putin tenha colocado qualquer pessoa em risco nos eventos em que esteve presente antes do isolamento.

Na Rússia, as mortes por covid-19 atingiram um máximo histórico no mês passado e as autoridades receiam um avanço das infeções no outono. Apenas um terço da população está vacinada.

