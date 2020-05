A Rússia registou hoje, pelo terceiro dia consecutivo, mais de 10.000 casos de covid-19, elevando o número total de pessoas diagnosticadas com a doença acima das 155.000, informaram as autoridades de saúde do país.

Sociedade 2 min.

Rússia. Mais de 10 mil novos casos pelo terceiro dia consecutivo

A Rússia registou hoje, pelo terceiro dia consecutivo, mais de 10.000 casos de covid-19, elevando o número total de pessoas diagnosticadas com a doença acima das 155.000, informaram as autoridades de saúde do país.

Nas últimas 24 horas, foram registados 10.102 novos casos de covid-19 e 95 mortes causadas pela infeção, o que significa que, desde o início da pandemia, o total de vítimas confirmadas no país soma 155.370, de acordo com o relatório diário publicado na página do Governo. O número de óbitos total é de 1.451.

A capital russa, com 80.115 casos confirmados e 816 mortes, é o principal foco infeccioso do país, seguido pelo município de Moscovo, com 15.761 infeções e 127 mortes.

O presidente da câmara de Moscovo, Sergey Sobianin, alertou que estudos e modelos matemáticos indicam que cerca de 2% da população do município, cerca de 250.000 pessoas, está infetada com o novo coronavírus.

Segundo Sobianin, medidas restritivas, como o “autoisolamento”, como as autoridades russas chamam ao confinamento, ou o sistema de passes eletrónicos que permitem, a quem os tem, circular pela cidade, não serão levantadas até que a pandemia desapareça.

Os habitantes de Moscovo cumprem, em geral, as disposições da câmara municipal, que já anunciou que, nos próximos dias, irá obrigar os utentes do metropolitano a usar máscaras, que podem ser compradas nas bilheteiras das estações.

A Praça Vermelha parecia absolutamente deserta esta manhã, tal como quase todo o centro de Moscovo, segundo descreve a agência espanhola de notícias Efe.

A Praça Pushkin, um dos pontos de encontro favoritos dos habitantes de Moscovo, também estava vazia, assim como as avenidas vizinhas, onde apenas alguns trabalhadores municipais trabalhavam na limpeza.

Nas estações do metropolitano, a atmosfera era, segundo a mesma fonte, um pouco mais animada, apesar do número restrito de passageiros, obrigatório durante a crise sanitária, muitos deles com máscaras e luvas e em distanciamento social de mais de um metro e meio.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que vai reunir-se com o Governo para estudar uma possível redução das restrições impostas para conter a propagação da pandemia.

Embora o confinamento tenha servido para reduzir os contágios, também levou a um aumento considerável da violência doméstica.

“De acordo com dados de organizações não governamentais, o número de vítimas de violência doméstica aumentou, desde 10 de abril, duas vezes e meia”, afirmou hoje a defensora dos direitos humanos Tatiana Moskalkova, em entrevista à agência RIA-Novosti.

Moskalkova propôs isentar as mulheres vítimas de violência de género do passe eletrónico para que possam ir aos centros de acolhimento ou registar as respetivas queixas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.