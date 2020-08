Depois da Sputnik V, a Rússia prepara-se para aprovar uma segunda vacina contra a covid-19.

Rússia deverá aprovar segunda vacina até outubro

Depois de ter aprovado a primeira vacina contra a covid-19, a Rússia espera aprovar um segundo "antídoto" já no final de setembro. O prazo depende do fim dos ensaios clínicos da nova terapêutica.

A revelação foi feita pela vice-primeira-ministra, Tatiana Golkova. "Até hoje, não houve complicações entre os vacinados na primeira e segunda fases de testagem", assegurou a governante numa conferência de imprensa transmitida em direto nas televisões.

Desenvolvida pelo instituto de virologia Vector, na Sibéria, a vacina tem de passar pela apreciação dos especialistas internacionais antes de ser distribuída pela população mundial.

Em julho, o mesmo instituto trabalhava em seis vacinas. Atualmente, a OMS tem registadas 30 candidatas a vacina contra a Covid-19, em fases distintas dos ensaios clínicos.

Sputnik V

A nova vacina surge menos de um mês depois do país ter aprovado a Sputnik V, apesar do coro de críticas das autoridades de saúde internacionais, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde (OMS), que dizem desconhecer os resultados dos passos de segurança exigidos para a aprovação dos estudos científicos.

Apesar das reticências da comunidade internacioal, o país prepara-se para implementar um plano de vacinação em massa já em setembro. De acordo com a agência Reuters, Vladimir Putin fez inclusive saber que uma das suas filhas já tomou uma dose da cura que foi baptizada com o nome do primeiro satélite enviado para o espaço pela União Soviética.





