Esta é mais uma descoberta importante para a ciência, mas que surge como consequência do derretimento do pergelissolo, o tipo de solo encontrado na região do Ártico, que tem vindo a derreter a grande velociadade nos últimos anos. O urso pode ter 39 mil anos.

Sociedade 2 min.

Ártico. Encontrada múmia intacta de urso extinto na Idade do Gelo

Ana B. Carvalho Esta é mais uma descoberta importante para a ciência, mas que surge como consequência do derretimento do pergelissolo, o tipo de solo encontrado na região do Ártico, que tem vindo a derreter a grande velociadade nos últimos anos. O urso pode ter 39 mil anos.

Um grupo de criadores de renas, nas ilhas Lyakhovsky, na Sibéria, fez uma descoberta única ao desenterrar, por acaso, o primeiro urso das cavernas adulto cujo corpo está completamente intacto e que poderá ter entre 22 mil e 39 mil e 500 anos de idade. O corpo do animal está perfeitamente conservado desde a Idade do Gelo, quando mumificou.

Na ilha do Árctico, cientistas celebram o achado que consideram ser de importância mundial. "Este é o primeiro e único achado deste género: uma carcaça inteira de urso com tecidos moles. Está completamente preservada, com todos os órgãos internos no lugar, incluindo até o seu nariz", informou a cientista Lena Grigorieva.

"Anteriormente, só haviam sido encontrados crânios e ossos. Este achado é de grande importância para o mundo inteiro", disse.

O urso das cavernas (Ursus spelaeus) é uma espécie ou subespécie pré-histórica que viveu na Eurásia no período do Pleistoceno Médio e Tarde e que se extinguiu há cerca de 15 mil anos. A análise preliminar sugere que o urso tenha entre 22.000 e 39.500 anos de idade.

"É necessário realizar uma dataçã radiocarbónica para determinar a idade exata do urso", disse o investigador sénior Maxim Cheprasov do laboratório do Museu Mammoth em Yakutsk.

Parte da calota polar da Gronelândia rompeu-se no nordeste do Ártico A secção do gelo separou-se de um fiorde chamado Nioghalvfjerdsfjorden que tem cerca de 80 quilómetros de comprimento e 20 quilómetros de largura, informou esta segunda-feira o National Geological Survey da Dinamarca e Groenlândia.

Segundo o Siberian Times, o especialista transferiu o seu direito à investigação aos cientistas da Universidade Federal do Nordeste (NEFU) em Yakutsk, na Rússia, que está na vanguarda da investigação sobre mamutes e rinocerontes lanudos extintos. A eles juntar-se-ão colegas russos e estrangeiros convidados, uma vez que será preparado um programa científico para o seu estudo abrangente que envolverá "todos os métodos modernos de investigação científica, desde a genética molecular, celular, à microbiológica entre outros", lê-se.

A primeira carcaça completa de um urso-das-cavernas, desenterrada na Yakutia NEFU

"A investigação está planeada em tão grande escala como no estudo do famoso mamute Malolyakhovsky", disse Grigorieva, investigadora principal do Centro Internacional para o Uso Colectivo da Paleontologia Molecular no Instituto de Ecologia Aplicada do Norte do NEFU.

A Ilha Bolshoy Lyakhovsky, ou Grande Lyakhovsky, é a maior das ilhas Lyakhovsky pertencentes ao arquipélago das Novas Ilhas Siberianas entre o Mar Laptev e o Mar da Sibéria Oriental, no norte da Rússia

Nos últimos anos, com o derretimento do pergelissolo, o tipo de solo encontrado na região do Ártico, foram feitas grandes descobertas de mamutes, rinocerontes lanudos, potros da Idade do Gelo, vários cachorros e filhotes de leão da caverna.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.