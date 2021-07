Três indivíduos assaltaram um centro comercial em Trier, na Alemanha, esta quarta-feira à tarde, por volta das 17:40.

Roubo

Assalto em Trier. Assaltantes intercetados no Luxemburgo

Susy MARTINS Três indivíduos assaltaram um centro comercial em Trier, na Alemanha, esta quarta-feira à tarde, por volta das 17:40.

Depois do assalto os homens fugiram a bordo de um veículo com matrícula luxemburguesa.

A polícia alemã informou logo as autoridades luxemburguesas do sucedido. Uma hora após o assalto, os agentes da polícia grã-ducal conseguiram intercetar o veículo com os três indivíduos na A1, perto da saída para Munsbach.

Após uma busca no interior do automóvel foi possível encontrar os bens que tinham sido roubados no centro comercial, nomeadamente alguns frascos de perfume. O caso foi reportado às instâncias competentes.



