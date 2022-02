Já foi embaixadora de Portugal em múltiplas tarefas, é a cara de mil causas. E até já foi política de ocasião, pelo PS. A eterna Rosinha de Portugal, pica de vez em quando. Como uma memória viva. Que passa por nós a correr.

Rosa Mota, portuguesa suave

Luís Pedro Cabral Tem estátuas, nome de rua, um parque construído em sua honra no Japão, dá nome a um pavilhão, é madrinha de bairros, de escolas, e uma embarcação da GNR, de dois aviões da TAP, patrona de equipas. Já foi embaixadora de Portugal em múltiplas tarefas, é a cara de mil causas. E até já foi política de ocasião, pelo PS. Quando há campanhas eleitorais, Rosa Mota aparece, para desaparecer com a mesma velocidade. A eterna Rosinha de Portugal, pica de vez em quando. Como uma memória viva. Que passa por nós a correr.

Na passada campanha eleitoral, uma voz se ergueu contra Rui Rio, mais forte do que as outras – e não eram assim tão poucas -, com a mais contundente das expressões, que nem o diminutivo suavizou, nem tal era possível, dado o adjectivo, longe de neologismo: "nazizinho". O ainda líder do PSD, certificadamente fluente em alemão, acusou o toque. Mas, como na altura as sondagens o colocavam como putativo primeiro-ministro, lá se disse vítima de difamação, lá ameaçou processar a autora das palavras, mas acabou por não o fazer. Se há pessoas incólumes às ameaças, Rosa Mota é decerto uma delas. Poucas semanas depois, foi como se tivessem passado séculos sobre este momento.

Rui Rio, que agora mais não é do que um putativo demissionário, coleccionou mais uma pesada derrota e já não vê a hora de voltar em plenitude para as doces garras do gatinho Zé Albino, que também há muito não se reconhece nos gatos de rua. Rosa Mota nunca foi de muitas palavras, mas também nunca foi de meias. Não só não retirou uma vírgula ao que disse, como ainda reforçou o que estava dito. À beira de cumprir 64 anos, a eterna Rosinha de Portugal, que tudo conquistou no atletismo, parece agora ter conquistado aquilo que só a idade traz: uma certa serenidade. Mesmo quando convoca a si os holofotes. Mesmo quando é para mostrar os seus espinhos.

Rosa Mota, que na sua vida pessoal sempre foi discreta, é como uma arma secreta que o Partido Socialista guarda para os momentos mais difíceis. Apesar de certa vez já ter sido candidata pelo PS pelo círculo do Porto, onde fica o círculo da sua vida, nunca foi de políticas. Mas, quando é preciso, também não deixa de ser. Não é propriamente uma militante socialista de base, daquelas que derivam da JS com a camisola vestida para a vida, não tem o discurso minimal-repetitivo dos doutrinados, nem a paciência de Jó. Esclareceu um dia que é do PS porque simpatizava com António Guterres, quando este era primeiro-ministro. E pronto. Ao PS ficou vinculada com desinteresse virtual, embora o PS talvez não possa afirmar o mesmo em relação a esta sua Rosa. Talvez porque saiba que ela já abandonou as pistas faz anos, mas nunca perdeu o hábito de deixar a léguas os adversários. O PS sabe disso. E, por esta altura, os seus adversários políicos também.

2 Com António Costa, durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de janeiro, que deram ao PS a maioria absoluta. Foto: Fernando Veludo/Lusa

Com António Costa, durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de janeiro, que deram ao PS a maioria absoluta. Foto: Fernando Veludo/Lusa Rosa Mota foi apoiante da candidatura de Sampaio da Nóvoa nas presidenciais de 2016. Foto: Estela Silva/EPA

Rosa Mota é como uma lenda viva, com mais medalhas que uma fábrica de medalhas, mais quilómetros nas pernas do que muitos automóveis, feitos inigualáveis no seu curriculum desportivo, um pavilhão com o seu nome, uma rua em sua homenagem, as mais altas condecorações da nação, um repositório de sangue, suor e lágrimas. As lágrimas de Portugal que, no seu caso, como por magia, atravessam gerações. Rosa gosta de correr. Corre simplesmente por correr. Corre porque precisa. Vai correr até poder, disse um dia. As suas pernas já não acompanham a velocidade do seu pensamento.

O seu cabelo está grisalho, a sua face tem rugas, embora pareça que até a idade se esforça para lhe perdoar. A sua força, aquela que guarda lá dentro, como uma eterna chama olímpica, parece intacta. É como se a olhássemos e nela encontrássemos sempre aquela menina que chorava no cume do Olímpo, algo perdida, usando um manto à cabeça, que era a bandeira de Portugal. Rosa é em todas as acepções da expressão, uma atleta de fundo. Passado tanto tempo, ninguém notou que nas palavras ela se tornou uma velocista. Como faz com as memórias, só ela sabe.

A fugir do medo

Rosa Mota é uma pessoa humilde. Provavelmente, foi aí que sempre encontrou a força necessária para a superação. O atletismo sempre foi o desporto dos pobres. Os pobres corriam para unir distâncias. Rosa nunca sofreu de medalhíte aguda, nunca deixou o ouro, nem mesmo o ouro do Olímpo, ofuscar as suas raízes. Tantas vezes teve o mundo aos pés, mas nunca se encarou como uma espécie de special one do atletismo. Por razões afectivas e não só, a Grécia é como a sua segunda pátria, isto se consideramos que o Porto não é uma nação, como no Porto se diz.

Foi na Grécia, pátria da democracia e dos Jogos Olímpicos, que Rosa Mota teve um dia uma epifania, quando a sua vista alcançava a cidade de Marathónas, região de Ática, que fica a exactos 42,195 quilómetros de Atenas, razão pela qual a Maratona, rainha de todas as provas olímpicas, teve durante longos anos essa mesma distância, só alterada séculos mais tarde pelos britânicos, quem mais havia de ser. Não foi exactamente um sinal divino, algum acontecimento esotérico, um qualquer extâse momentâneo de caractér religioso ou coisa que o valha. Foi algo que ela sentiu no mais profundo da sua alma, dizendo com a mais proverbial das simplicidades que foram os deuses gregos que a tinham escolhido para maratonista. Noutra pessoa, soaria a narcisismo barato. Dito por Rosa Mota, dava a impressão que nem ela nem os deuses estavam loucos.

Rosa Maria Correia dos Santos Mota, será sempre a Rosa Mota. A Rosa Mota será sempre a "Rosinha", para sempre uma menina, cuja força, real e multidimensional, não encontrava equivalência nas razões pelas quais lhe chamavam franzina, que é um termo que parece ter nascido para ela. O que era inegável, pois a Rosa vestiu desde criança um equipamento de pele e osso, que no auge desportivo não ultrapassava 43 quilos, distribuídos no seu metro e 57 de altura.

Nasceu no Porto, no dia 29 de Junho de 1958. Um Porto específico, o seu, entre a Foz, que era como uma galáxia distante, e a freguesia de Nevogilde, onde vivia. Um lugar que olhava o rio e o campo, como se não fosse de lá, mais longínquo do que se podia pensar, para quem tinha o privilégio de ter um carro ou mesmo uma bicicleta, coisas que a família dela, como tantas outras nesta cidade de antípodas socias, não tinha para lhe dispensar. O luxo era não ter fome. E, soube ela muito mais tarde, uma vida depois, o verdadeiro luxo era ser criança numa geografia de liberdade, como se a ditadura fosse uma coisa do centralismo, que tanto se encontrava em Lisboa como no Porto.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pela antiga atleta Rosa Mota, em agosto de 2016. Foto: Mário Cruz/Lusa

Foi nesse mundo, cercado de paisagem e de pobreza, que ela aprendeu a correr. E não foram os deuses que lhe ensinaram. Foi o medo, na idade dos medos, quando o imaginário colectivo se encontrava povoado de cruéis lobisomens, que junto com as areias movediças, eram o terror da moda.

O escuro era o pior dos monstros. E, todos os dias, tirando sábado e domingo, tinha de enfrentá-lo em certa parte do trajecto, entre a sua casa e a escola primária, do agrupamento Clara de Resende, que não era de tolerar atrasos. As reguadas eram tão presentes como as sebentas, embora os pais lhe dissessem que se algum privilégio tinha, a escola era o mais importante. Nem todas as meninas da sua idade o tinham. Em alguns lugares de Portugal, disseram-lhe, meninos e meninas da sua idade tinha de se levantar de madrugada para percorrer quilómetros até à escola.

O trajecto dela, que não era assim tão curto, tinha outros problemas. Não havia como evitar uma viela estreita, entre muros, ladeada de arvoredo, que enegreciam o caminho e assustavam a menina, mais assustada por ir sozinha. Cumpria sempre esta etapa em sprint, a fugir da sua própria sombra. Era o mais puro medo que a fazia correr. Hoje, isto pode parecer uma heresia: Correr não era propriamente o que mais entusiasmava no desporto. Os desportos que mais a fascinavam era a natação e o ciclismo. Nem uma nem outra saiam baratas. Os pais não tinham dinheiro para isso.

Claramente exagerado o diagnóstico do fim

Ainda não encontrara a sua modalidade, mas era sabido que não gostava de perder nem a feijões. Fosse qual fosse o desporto, era a competição que a atraia. No quarteirão em torno da sua casa, ficariam famosas as competições de bicicleta – quando um tio endinheirado lhe ofereceu uma -, um sucedâneo de bairro da Volta a Portugal, que na altura pedia meças ao futebol no trono do desporto, com Rosa Mota em cima de uma pasteleira mais pesada do que ela. Rosa queria ser ciclista, como os ciclistas, numa altura em que o ciclismo, assim como o desporto em geral, eram coisas da condição masculina.

Rosa não era dada aos lavores e não dava sinais de ter o mínimo talento para dona-de-casa, como era a sua mãe e a mãe dela. Os pais faziam gosto q.b. que ela praticasse desporto, mas não o desporto que ela queria. O ciclismo, até pela sua popularidade, constituia um apelo natural. Já a natação, ninguém sabia onde tinha ela ido buscar tais fantasias. Mais que tudo por uma questão orçamental, ainda assim sob um coro de dúvidas familiares, lá se inscreveu Rosa Maria Correia dos Santos no Futebol Clube da Foz, secção de Atletismo.

Valeu na balança o facto de pouco antes ela ter feito furor num corta-mato escolar. No dia 21 de Junho de 1973, com apenas 14 anos, Rosa tornou-se na primeira mulher portuguesa – na circunstância, não ficaria bem dizer menina -, a correr os três mil metros em menos de 11 minutos. Em 1974, Rosa Mota estudava na Escola Secundária Garcia de Orta, no Porto. E descobria o prazer de correr. Nas pistas ou no campo da Ervilha, recinto que ela tornaria mítico do FC da Foz, consolidou a fama e o seu recorde absoluto no meio-fundo. Nos três mil metros, bateu por quatro vezes a sua marca. Nos 1500 metros, estabeleceu cinco novos recordes, o último em Agosto de 1977.

Rosa Mota começou a treinar com o professor Pompílio Ferreira, que havia de conduzir muito atletas a olimpíadas e aos campeonatos do mundo. O FC Foz não gostou. O clube resolveu aplicar-lhe um castigo. De tal modo exemplar, que Rosa Mota pegou na trouxa e aceitou o convite do Futebol Clube do Porto, onde conquistou o quarto título consecutivo no nacional de corta-mato, corria 1978 a grande velocidade. O ano seguinte, foi azarado. Teve a sua primeira lesão grave, num pé. E só isso lhe roubou a revalidação do título de corta-mato, que na altura era o que havia de mais parecido, remotamente, com a dureza de uma maratona que, na versão feminina, ainda não fazia parte dos calendários competitivos.

Os seus recordes nos três mil e 1500 metros não estavam a salvo. Outra rapariga, Aurora Cunha, havia de os bater. A Rosinha, como se sabe, é campeã absoluta da humildade. E, já deu disso várias provas, também não é rapariga de guardar rancores. A sua mente já estava no fundo, preparada para distâncias maiores. Os cinco e os 10 mil metros eram as únicas opções no horizonte. Em 1980, teria mais em que pensar. Diagnosticaram-lhe "asma de esforço", que só o próprio nome a fez tremer dos pés à cabeça. O Atletismo, disseram-lhe, tinha acabado para ela.

No FC do Porto, contaria mais tarde, não encontrou apoio, pois secretamente nunca chegou a considerar a hipótese de desistir da competição. Sofreu imenso com a doença. Ainda hoje, quando recorda esse período, sente calafrios. O FC Porto, contou a própria, não quis saber do seu problema, considerando que à sua situação, não havia volta a dar. E foi assim, doente e amargurada, que abandonou o FC Porto, do qual não guarda as melhores memórias. Estranho, pois esses momentos, os mais difíceis da sua vida, acabariam por conjugar as melhores recordações.

Uma família para a vida

No dia em que se increveu no Clube de Atletismo do Porto, para os amigos o CAP, a sua vida mudou. Para começar, abdicou de um subsídio mensal de três contos que tinha nas Antas. De tantas maneiras, encontrou no CAP uma família. E, como a sua, não tinham subsídios para lhe dar. Isso não interessava. Rosa Mota chamou-lhe um dia "um sonho lindo". O CAP era um grupo de amigos, com amor à camisola. E tinha um dirigente, recém-formado em Medicina.

Chamava-se José Pedrosa, usava umas barbas abundantes e tinha opinião diferente em relação ao fatalismo anunciado da sua "asma de esforço". Era tratável, disse ele. A História confirmou que estava certo. A história de Rosa Mota só estava a começar. Foi Pedrosa quem lhe incutiu a maratona, que mais tarde ou mais cedo, disse-lhe, havia de ter o devido lugar de honra no desporto feminino. Rosa Mota recomeçou a correr. E a sonhar.

Atenas, 1982. Campeonato Europeu de Atletismo. Hora da verdade. Rosa Mota preparava-se para a sua primeira maratona, também a primeira maratona feminina em provas oficiais. Ganhou o ouro, com umas sapatilhas oferecidas por Carlos Lopes. Não podia ser mais irónico, acertando contas com a História do Desporto, no mesmo percurso onde o soldado Filípides, no ano 490 a. C., alcançou a imortalidade na primeira maratona dos tempos, nas planícies de Marathónas. Rosa Mota ganhou aí também a prova do salto para fora do anonimato. Seria uma década inigualável. O seu recorde da maratona será para sempre o recorde nacional mais antigo, seja nos homens ou nas mulheres. É uma das imensas distinções vitalícias que Rosa Mota tem.

Os sonhos Olímpicos, que já vinham hesitantes desde 1976, ganhavam forte substância, que se cumpriu em Los Angeles, em 1984, onde ganhou a medalha de bronze. Foi a primeira vez que uma portuguesa subia ao Olímpo. Em 1986, Rosa Mota revalidou o título de campeã europeia, em Estugarda. Um ano depois, tornar-se-ia campeã do Mundo, na maratona de Roma. Em 1988, com grandes expectativas em banho-maria, Rosa Mota chegou a Seul. Pela primeira vez na história de um pequeno país Olímpico chamado Portugal, com o seu povo a contrariar o sono com os olhos postos na televisão, um atleta conquistava o ouro.

A portuguesa medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Foto: Manuel Moura/LUSA

José Pedrosa, médico, amigo, conselheiro, treinador, companheiro de vida, sombra, preparou-a para o sofrimento e combinou com ela um olhar, quando chegasse o quilómetro 38. Quando o quilómetro 38 chegou, Rosa Mota tinha a concorrência nos calcanhares e o cansaço de quem vai à frente. Se chegasse assim ao estádio, sabia, dificilmente ganharia. Encontrou os olhos de Pedrosa à beira da estrada. Ele gritou-lhe: "Rosa, é agora ou nunca!" A Rosinha deixou mais uma vez os fantasmas para trás. Quando deixou Seul, era uma deusa, que mantinha o seu sorriso simples.

Só perdia esse sorriso quando se falava da Federação Portuguesa de Atletismo, precisamente por causa do que se passara em Seul, culminando um periodo de más relações. Antes dos jogos, a federação quis mesmo impedir a inscrição de Rosa Mota, caso esta não aceitasse filiar-se, coisa que não aconteceu. Por influência da federação, o Comité Olímpico Português não acreditara José Pedrosa como treinador nestes Jogos Olímpicos. Este teve mesmo de acreditar-se como fotógrafo da Revista de Atletismo. Rosa Mota chegou mesmo a ser ameaçada, então por se ter alojado no hotel da Nike, onde podia estar e treinar com José Pedrosa, abandonando a Aldeia Olímpica.

Em Portugal, era rainha. Muito mais que do fundo e do meio-fundo. Era a rainha da possibilidade, o motivo de orgulho, o sonho tornado realidade. Era a Rosa Mota. A nossa Rosinha, pequena, gigante.

Rosa Mota vencia maratonas atrás de outras, insuflando de glória o orgulho nacional. Em Boston, já tinha vencido em 1987, acontecendo o mesmo em 1988 e 1990, ano no qual também venceu a maratona de Osaca, e o título de campeã, nos europeus de Split. Em 1991, ganhou a Taça do Mundo, na maratona de Londres. Em 1987, foi distinguida com a Grã-Cruz da Ordem do Infante. Em 1988, com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito, em 1989 com o Colar de Mérito Desportivo, entre muitas outras distinções honoríficas, nacionais, internacionais. Nas provas internacionais de corta-mato e de estrada em que participou nesse período, venceu grande parte. 100 vitórias, em 20 países. Sagrou-se igualmente recordista mundial nos 20 mil metros, em estrada e em pista. Foi oito vezes campeã nacional de corta-mato. Rosa Mota foi considerada a melhor corredora do século XX.

Em 1995, quando já estava retirada da competição, foi eleita deputada ao Parlamento, pelo Partido Socialista, círculo do Porto. Uma daquelas modalidades que não combina com Rosa Mota, ela própria o sabia. Razão pela qual não quis ocupar na lista eleitoral um lugar que a obrigasse a ser deputada a tempo inteiro, que faz maravilhas pela reforma, mas que não fazia pendant com a sua personalidade discreta. Apesar da sua participação activa nessa campanha, a política nunca lhe interessou mais do que ao cidadão comum.

Tem estátuas, nome de rua, um parque construído em sua honra no Japão, dá nome a um pavilhão, é madrinha de bairros, de escolas, de uma embarcação da GNR, de dois aviões da TAP, patrona de equipas, a senhora que dá a cara a mil causas. Já foi embaixadora de Portugal em múltiplas tarefas, nas mais altas funções. Do que ela mais gosta é do Porto, de passear nas suas ruas ao abrigo da multidão. E de correr. Em 2018, com 60 anos, Rosa Mota ganhou a mini-maratona de Macau (5,2 kms) com um tempo de fazer corar as atletas mais novas. Talvez não saibam que a Rosinha continua a correr como se ainda tivesse medo do escuro.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

