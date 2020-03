Ex-internacional brasileiro ainda está detido o Paraguai por ter entrado no país com passaportes falsos.

Ronaldinho festeja 40° aniversário na prisão com direito a churrasco

Ronaldinho gaúcho completou o seu 40º aniversário, este sábado, o primeiro da sua vida comemorado numa prisão.



O jogador brasileiro e o seu irmão foram detidos no início deste mês por terem entrado no Paraguai com passaportes falsos.

Na semana passada, Ronaldinho participou num torneio de futebol na prisão e levou a sua equipa à vitória com cinco golos e seis passes decisivos.

Este sábado, para festejar o 40° aniversário do astro brasileiro, os seus companheiros de cela organizaram-lhe um churrasco.

