Mobilidade

Rodange inaugura parque de estacionamento com 1.600 lugares

Ao mesmo tempo que o estacionamento é inaugurado, há uma redução de comboios fora das horas de ponta na linha 70, por causa das obras de expansão.

O parque de estacionamento da estação de comboios de Rodange (P+R) vai ser inaugurado no dia 17 de abril, pelas 16 horas, passando os passageiros a dispor de 1.600 lugares para deixar as suas viaturas e entrar na estação para apanhar o comboio, e vice-versa.

Este será o terceiro P+R do país e o seu acesso será gratuito nas primeiras 24 horas, escreve a revista Paperjam.

A conclusão da obra já estava prevista para meados de abril e o prazo foi cumprido. Contudo, a boa notícia vem acompanhada por uma menos boa. Devido às obras de modernização da estação de Rodange, a linha ferroviária 70 que liga Luxembourg – Rodange – Athus / Longwy vai sofrer perturbações, havendo necessidade de adaptar a oferta de comboios até ao final do ano, informam os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL).

Menos comboios

A partir de 17 de abril e fora das horas de ponta, esta linha passa a contar apenas com um comboio de hora a hora entre a gare de Rodange e Athus, na Bélgica.

A redução de comboios continuará até dezembro deste ano, mas é necessária para permitir a continuação das obras que irão tornar esta estação do sudoeste do país numa importante plataforma ferroviária, vincam os CFL em comunicado no seu site.

A modernização da estação de Rodange vai permitir a passagem de comboios com "mais carruagens, mais lugares" e adaptar a infraestrutura de forma a haver uma "maior pontualidade nos horários e qualidade no atendimento", informam os CFL. O novo P+R faz parte deste investimento.

A empresa aconselha a consultar os horários no seu site seu através da aplicação móvel dos CFL para encontrar alternativas de viagens para o percurso desejado.

