Covid-19

Roche lança teste de rastreio para detetar a sublinhagem XBB.1.5 da Omicron

AFP O teste destina-se a conhecer melhor esta nova estirpe e a compreender como é que ela difere de outras variantes, e que impacto pode ter na saúde pública.

A empresa farmacêutica suíça Roche prepara-se para lançar um teste de rastreio com o objetivo de contribuir para a investigação sobre a sublinhagem XBB.1.5 da variante Omicron, que se está a espalhar rapidamente nos Estados Unidos.

Desenvolvido com a sua subsidiária alemã TIB Molbiol, o teste PCR deverá ajudar a compreender e a rastrear esta sub-variante da covid-19 que também está a crescer rapidamente noutros países, afirmou o grupo suíço numa declaração divulgada esta quinta-feira.

Luxemburgo ainda sem casos da sub-linhagem XBB.1.5 da Omicron Segundo o LNS, a variante XBB da Omicron está presente em 4,7% das amostras de casos analisados no país, mas o sub-tipo XXB.1.5, considerado mais infeccioso, não foi detetado.

Segundo Matt Sause, o novo chefe da divisão de diagnóstico, este teste destina-se apenas a fins de investigação e pretende-se, com ele, ajudar "a compreender esta nova estirpe, como é que ela difere de outras variantes e que impacto pode ter na saúde pública".

O grupo sedeado na Basileia, onde estão concentradas as empresas farmacêuticas que estão em território suíço, desenvolveu, com a ajuda do seu parceiro alemão TIB Molbiol, ferramentas que permitiram detetar e analisar rapidamente o coronavírus desde o início da pandemia.

Com um trabalho científico reconhecido na área da oncologia, o grupo tem investido num ramo especializado em diagnósticos, particularmente para o rastreio do cancro, mas não só.

Em alguns meses, esta divisão conseguiu desenvolver uma série de testes para a covid-19, incluindo testes PCR, testes antigénicos e testes para distinguir a covid-19 da gripe.

