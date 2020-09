A produção de "The Batman" foi interrompida após o protagonista ter testado positivo para o coronavírus.

Robert Pattinson testa positivo para a covid-19. Gravações de Batman suspensas

A filmagem do filme da Warner Bros fica em pausa já que, de acordo com a imprensa americana, há um infetado com Covid-19 entre a produção.

A notícia surge apenas três dias depois de o filme ter voltado a ser filmado. O porta-voz da Warner Bros, o estúdio de Hollywood que tem a seu cargo o "The Batman", disse que um "membro da produção de The Batman testou positivo à Covid-19, e está isolado, de acordo com os protocolos estabelecidos".

O estúdio não avança o nome específico de quem está infetado com SARS-CoV-2. Mas vários orgãos de comunicação dos EUA garantem que é o próprio protagonista, o novo ator a vestir o fato de Batman, Robert Pattinson.

A Vanity Fair, o Hollywood Reporter, a Variety e o Deadline Hollywood citaram fontes anónimas, afirmando que se trata de Pattinson, de 34 anos, que está infetado e que vai estar isolado durante duas semanas.

A produção do filme, que tem lugar em Hertfordshire, em Inglaterra, foi suspensa em março, devido à pandemia. A nova data de estreia do filme é outubro de 2021.

O realizador do filme é Matt Reeves, conhecido por dirigir filmes como “Planeta dos Macacos: A Revolta” (2014) e “Planeta dos Macacos: A Guerra” (2017). No final do evento virtual DC FanDome, dia 22 de agosto, Matt Reeves disse que “The Batman” não será uma história sobre a origem do herói, mas que o filme começa numa altura em que tanto o vigilante como a Catwoman estão no início do desenvolvimento das suas capacidades.

No trailer, destaca-se uma faceta mais sombria de Batman e de Bruce Wayne — a certo ponto, o herói a recorre à violência no combate ao crime e corrupção na cidade.

