Reino Unido

Rishi Sunak confirma candidatura a primeiro-ministro britânico

O objetivo é ultrapassar a "profunda crise económica" que afeta o Reino Unido e unir o partido conservador, após tantos escândalos.

O antigo ministro das Finanças, Rishi Sunak, confirmou a candidatura à liderança do Partido Conservador, para substituir Liz Truss como chefe do governo do Reino Unido.

Sunak anunciou a candidatura no Twitter, onde disse que objetivo é ultrapassar a "profunda crise económica” que afeta o Reino Unido e unir o partido.

"A escolha que o nosso partido fizer agora decidirá se a próxima geração de britânicos terá mais oportunidades do que a última. É por isso que estou a concorrer para ser o vosso próximo primeiro-ministro e líder do Partido Conservador", escreveu.

O antigo ministro salientou que tinha estado à frente das Finanças na altura mais “difícil" para o país, referindo-se à pandemia covid-19, mas acrescentou que "os desafios que enfrentamos são ainda maiores”.

"Mas as oportunidades, se tomarmos a decisão certa, são fenomenais”, acrescentou.





