Risco de reinfeção é três vezes maior com a nova variante

Esta conclusão, que tem como base os dados recolhidos pelo sistema de saúde da África do Sul, pode ser a primeira evidência epidemiológica sobre a capacidade da Omicron para escapar à imunidade de infeções anteriores.

Um estudo levado a cabo por cientistas sul-africanos concluiu que a variante Omicron tem três vezes mais probabilidades de causar reinfeções em comparação com a Delta ou a Beta.

Os investigadores analisaram os dados de cerca de 2,8 milhões de infeções coronavírus confirmadas entre março de 2020 e novembro de 2021 na África do Sul. Destas, 35.670 seriam reinfeções. São consideradas reinfeções se testaram positivo com 90 dias de intervalo em relação a uma infeção anterior.

"As reinfeções recentes ocorreram em pessoas cujas infeções primárias ocorreram em todas as três vagas anteriores, com a maioria a ter sofrido a sua infeção primária durante a vaga Delta", escreveu Juliet Pulliam, diretora do Centro de Excelência em Análise e Modelagem Epidemiológica DSI-NRF da África do Sul, no Twitter. Esta conclusão pode ser a primeira evidência epidemiológica sobre a capacidade da Omicron para escapar da imunidade de infeções anteriores.

Pulliam, também autora do estudo, advertiu, no entanto, que não foi possível apurar informações sobre o estado de vacinação dos indivíduos. Desta forma, não é possível saber ainda ao certo até que ponto a Omicron escapa à imunidade induzida pela vacina.

Anticorpos de infeções anteriores não impedem infeção com a Omicron "Acreditamos que a infeção anterior não protege contra a Omicron", disse Anne von Gottberg, especialista em doenças infecciosas numa conferência realizada pela OMS.

Esse será o próximo passo da equipa. "Também são necessários dados urgentes sobre a gravidade da doença associada à infeção por Omicron, incluindo em pessoas com histórico de infeção anterior", disse Pulliam. O artigo ainda não foi revisto pelos pares.

Anteriormente, a cientista sul-africana Anne von Gottberg, especialista do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis, previu um aumento de casos devido à nova variante, mas espera que as vacinas atuais sejam eficazes contra a versão mais grave da doença.

"Acreditamos que o número de casos aumentará exponencialmente em todas as províncias do país", disse em conferência de imprensa da delegação africana da Organização Mundial de Saúde. "Acreditamos que as vacinas ainda vão proteger contra as doenças graves [no caso da nova variante]", acrescentou. As vacinas sempre serviram para proteger contra doenças graves, hospitalizações e morte."

Os especialistas da OMS reiteraram os apelos para serem repensadas as proibições de viagens contra a África Austral, uma vez que a Omicron já foi notificada em quase duas dezenas de países e a sua origem permanece pouco clara. "África do Sul e Botswana detetaram a variante. Mas não sabemos onde pode ter sido a origem dela", disse o especialista Ambrose Talisuna. "Punir as pessoas que estão a detetar e reportar... é injusto."

