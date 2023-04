Em 2021, o Grão-Ducado era o nono país da UE onde esse risco era maior nos jovens.

Luxemburgo. Jovens estão em maior risco de pobreza do que o resto da população

Em 2021, a taxa de risco de pobreza na União Europeia era mais elevada para os jovens dos 15 aos 29 anos do que para a população total em 19 dos 27 Estados-membros, segundo dados do Eurostat divulgados esta terça-feira.

O Luxemburgo, inclui-se nesse grupo, e foi mesmo o nono país a registar a maior diferença, com o risco de pobreza entre os jovens a atingir os 20,3% face aos 18,1% para a população em geral, de acordo com o gabinete de estatísticas europeu.

Em relação aos países vizinhos, o Grão-Ducado apenas é superado pela Alemanha, onde o risco de pobreza juvenil é mais elevado: 20,9% face a 16% para a população total.

Na França, que surge logo abaixo do Luxemburgo, o risco de pobreza entre os jovens é de 19,2% por comparação com 14,3% na população em geral. Já na Bélgica o risco é igual nos dois grupos, sendo de 12,7%.

Em Portugal, as percentagens também são semelhantes: 18,8% no caso dos jovens e 18,4 no da população em geral.

Os países onde os jovens estavam em maior risco de pobreza, em 2021, eram a Dinamarca, com 25,6% face a 12,3% de risco para a população total, seguindo-se a Suécia com 24,6% em comparação com 15,7%, respetivamente.



Em sentido oposto, em oito países da UE, os jovens corriam menos risco de pobreza do que a população no seu conjunto, em especial na Letónia, com 23,4% da sua população total em risco de pobreza comparativamente com 17% dos jovens, Malta (16,9% face a 11,3%), Estónia (20,6% por comparação a 15,7%) e Croácia (19,2% face a 14,7%).

Seis por cento dos jovens da UE em privação material e social

Em 2021, no conjunto dos 27 Estados-membros, a taxa de privação material e social grave entre os jovens era de 6,1%, sendo ligeiramente mais elevada população total, correspondendo a 6,3%.

Apesar da taxa de risco de pobreza entre os jovens do Grão-Ducado ser superior à da generalidade da população, no que respeita à privação material e social grave entre os mais novos, o país inclui-se no grupo dos que registaram as percentagens mais baixas, inferiores a 3%. Em 2021, apenas 2,6% dos jovens se encontravam nessa situação no Luxemburgo.

Além do Grão-Ducado, também a Polónia, Suécia, Chipre, República Checa, Países Baixos, Croácia, Eslovénia, Finlândia, Áustria e Estónia tiveram percentagens abaixo dos 3%.

Por outro lado, a maior proporção de jovens que se encontrava em privação material e social foi registada na Roménia (23,1%), seguida pela Bulgária (18,7%) e Grécia (14,2%).



