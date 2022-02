Apesar de já existirem outros estudos que apontavam para a menor gravidade desta variante, "a magnitude da redução do risco de internamento e mortalidade (...) ainda não tinha sido totalmente clarificada", diz a investigação feita por várias entidades portuguesas.

Pandemia

Risco de internamento com a variante Omicron é 75% inferior ao da variante Delta, revela estudo

Ana TOMÁS Apesar de já existirem outros estudos que apontavam para a menor gravidade desta variante, "a magnitude da redução do risco de internamento e mortalidade (...) ainda não tinha sido totalmente clarificada", diz a investigação feita por várias entidades portuguesas.

O risco de internamento hospitalar das pessoas infetadas com a variante Omicron é 75% inferior ao das pessoas infetadas com a variante Delta, revela um estudo realizado por várias entidades portuguesas.

A análise epidemiológica da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) - em colaboração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), os laboratórios Unilabs, Cruz Vermelha Portuguesa e o Algarve Biomedical Center -foi feita de forma semelhante à das entidades congéneres da saúde de outros países da União Europeia e revela que, para 100 pessoas internadas com a variante Delta, só 25 seriam hospitalizadas por causa da variante Omicron.

Variante Delta continua a circular de forma agressiva no Luxemburgo As 'batas brancas' voltam a fazer um minuto de silêncio esta quinta-feira para alertar para a importância da vacinação contra a covid-19 no Grão-Ducado.

Esta proporção, sublinha o estudo, mantém-se independentemente da idade, do sexo, do estado vacinal e de se ter tido uma infeção anterior.

A investigação mostra ainda que as pessoas infetadas com a Omicron têm, em média, internamentos mais curtos e menor risco de morrer.

Apesar de já existirem outros estudos que apontavam para que esta variante, embora sendo mais contagiosa, fosse menos grave, "a magnitude da redução do risco de internamento e mortalidade de infeções por Omicron em comparação com Delta ainda não tinha sido totalmente clarificada", refere o comunicado da análise, que foi realizada em dezembro em pessoas residentes em Portugal.

Assim, sublinham as entidades autoras do estudo, as conclusões mostram "resultados encorajadores que suportam" as de estudos semelhantes já conduzidos noutros países.

OMS considera que Europa está em boa posição para controlar pandemia OMS considera que a Europa tem agora uma "oportunidade única" de controlar a pandemia da covid-19.

Embora a investigação portuguesa reforce as boas notícias sobre a menor gravidade da Omicron, as autoridades de saúde lembram que esta variante tem uma elevada transmissibilidade, que se traduz em maior número de infeções que pode sobrecarregar os sistemas de saúde mesmo sendo menos grave. Por outro lado, face à Omicron o esquema de duas doses da vacina não é tão eficaz como para as variantes mais antigas, continua-se a recomendar a vacinação de reforço, além da testagem regular.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.