Incêndio deflagrou na quinta-feira num hospital na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro. Incêndio em hospital fez pelo menos dez mortos

Ana Patrícia CARDOSO

Devido às chamas, os funcionários retiraram os pacientes do Hospital Badim, localizado no bairro de Maracaná, e os médicos e enfermeiros montaram uma espécie de hospital de campanha, ao ar livre, com colchões alinhados na rua, para continuar a atender os pacientes.

As chamas atingiram o prédio mais antigo do complexo de dois edifícios às 18:30 de quinta-feira. Os bombeiros regressado na manhã de hoje às salas atingidas.

À imprensa local, a direção do hospital afirmou que um curto circuito no gerador de um dos prédios do hospital poderá estar na origem do incêndio.

"Toda a administração do Hospital Badim está determinada a prestar a assistência necessária aos pacientes que estão a ser transferidos" para outras clínicas da capital fluminense, declarou a assessoria da unidade hospitalar.

O corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18:00 (hora local, 22:00 em Lisboa), sendo que as chamas foram extintas por volta das 19:45 (hora local, 23:45 em Lisboa).

A Polícia Militar interditou as proximidades do hospital.





Com Lusa