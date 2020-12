27 países pedem à Comissão para preparar linha de defesa, mas mantendo fronteiras de Schengen abertas.

Reunião de emergência. Gabinete de crise europeu quer coordenar respostas a nova variante

Uma reunião de emergência foi convocada pela presidência alemã do Conselho Europeu para hoje de manhã, às 11h, com o propósito de encontrar uma resposta coordenada à variante do coronavírus SARS-CoV-2 no Reino Unido.

O Mecanismo Integrado de Resposta a Crises (IPCR, na sigla original) reuniu hoje, a nível dos seus peritos, para preparar uma ação coordenada dos Estados-membros na sequência do aparecimento de uma nova variante 70% mais contagiosa do SARS-CoV-2 no Reino Unido.

Cerca de 30 países suspendem ligações aéreas com Reino Unido Da Europa à América Latina, passando pelo Médio Oriente, os diferentes governos estão a anunciar a decisão para evitar a importação da nova variante de covid-19.

Segundo uma fonte da presidência alemã do Conselho Europeu – que convocou a reunião para hoje de manhã - os delegados dos 27 países apoiaram a tomada de “medidas urgentes em relação a ligações com o Reino Unido” e pediram à Comissão Europeia que criasse um conjunto de “linhas orientadoras”.

Fechar no Canal, mas manter Schengen aberta

Mas, “dado a experiência, no início da pandemia, os Estados-membros também sublinharam a importância de manter as fronteiras abertas na área de Schengen”.

Na reunião, os delegados expressaram a ideia de que é importante manter uma linha de expatriamento de cidadãos da União Europeia e de residentes que estejam no Reino Unido e queiram regressar a território da União Europeia.

Na mesma reunião, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) fez uma apresentação sobre os novos desafios criados com a variante detetada em Inglaterra e que já levou a uma série de países interromper temporariamente as ligações do Reino Unido.

O IPCR é o mecanismo que ativa a resposta política coordenada de crises múltiplas ao nível do Conselho Europeu.

Este mecanismo de reposta coordenada em face de situações de emergência foi criado no início dos anos 2000 na sequência de eventos dramáticos como o 11 de setembro e os ataques terroristas em Madrid em 2004 e o de Londres em 2005. O mecanismo foi igualmente ativado na sequência do tsunami no Índico no natal de 2004.

Este ano, a presidência croata ativou o IPCR a 28 de janeiro, em resposta à crise que se estava a desenhar em Wuhan, mas num modo de troca de informações. Em 2 de março, após o desenvolvimento da crise de múltiplos aspetos provocada pela covid-19 na Europa foi ativado em modo completo. Mantém-se assim em prevenção total desde então.

Ontem, após uma reunião da equipa de coordenadores dos 27 chefes de Estado e de governo foi decidido que o IPCR deveria reunir-se de emergência para preparar respostas à nova variante inglesa do coronavírus.

