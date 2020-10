A ministra belga Sophie Wilmes e o austríaco Alexander Schallenberg estiveram sentados lado a lado na reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, no dia 12 de outubro, no Grão-Ducado.

Reunião da UE. Dois ministros suspeitos de terem sido infetados no Luxemburgo

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Bélgica e da Áustria testaram positivo ao coronavírus, depois de terem participado numa reunião com os seus homólogos europeus, no Luxemburgo.

A ministra belga Sophie Wilmes e o austríaco Alexander Schallenberg estiveram sentados lado a lado na reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, no dia 12 de outubro, no Grão-Ducado, refere a imprensa internacional, citando o Governo da Áustria.“Suspeita-se que Schallenberg possa ter sido infetado nessa reunião”, disse uma porta-voz do Governo austríaco.

Ao contrário deste governante, que não apresentou sintomas, já a belga Sophie Wilmes deu entrada no hospital, na quarta-feira, numa unidade cuidados intensivos. As últimas notícias dão conta de que o seu estado é “estável" e que Wilmes está "consciente".



