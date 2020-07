"Bolha de contacto" na Bélgica, viagens de Marrocos restringidas, obrigatoriedade do uso de máscara nas lojas do cantão de Genebra, na Suíça. Vários países estão a endurecer as medidas sanitárias numa tentativa de travar a pandemia, que já ultrapassou a barreira dos 650.000 mortos.

Restrições por todo o mundo voltam a apertar

(AFP/Catarina Osório)

Sete meses após o aparecimento na China, o coronavírus responsável pela doença da covid-19, para o qual ainda não foi encontrada nenhuma vacina, continua a circular, alimentando o receio de uma segunda vaga com riscos económicos e societais potencialmente desastrosos.

Como tal, vários países estão a apertar novamente as restrições ao movimento de pessoas como forma de conter o vírus. Citando um aumento "preocupante" de casos, a Bélgica, um dos países com mais mortes por covid-19 em relação à população (85 por 100.000 habitantes), anunciou na segunda-feira à noite medidas mas apertadas nomeadamente o contacto próximo com até cinco pessoas no máximo durante as próximas quatro semanas.

Assim, já a partir de quarta-feira, o número de pessoas que os belgas podem ver de perto e regularmente no quadro da sua "bolha de contacto" será reduzido de 15 para 5 pessoas, por agregado familiar. "Tomar estas medidas difíceis (...) não é uma escolha fácil. Acima de tudo, é um dever", salientou a primeira-ministra belga Sophie Wilmès em conferência de imprensa. "É essencial travar a epidemia agora, para que possamos evitar cenários mais difíceis.

No Luxemburgo, a terceira 'lei covid', em vigor desde 25 de julho, prevê multas mais pesadas para quem não respeitar as medidas de contenção. Tal como a Bélgica, o número de pessoas em reuniões privadas fica mais reduzido, mas neste caso no máximo até 10 pessoas.



Na Alemanha, o Ministro da Saúde, Jens Spahn, anunciou recentemente que irá impor testes de rastreio aos viajantes que regressam de regiões consideradas de "alto risco", onde o Luxemburgo se inclui.

Quanto ao Reino Unido, desde domingo quem chegar ao país vindo de Espanha, o segundo maior destino turístico do mundo depois da França, fica sujeito a um período de quarentena. Uma medida já criticada por Madrid, que garantiu que a Espanha é um "país seguro".

Também preocupadas com um ressurgimento de novos casos, as autoridades francesas ordenaram o encerramento de locais de ajuntamentos como praias, parques e jardins públicos na comuna de Quiberon, na costa atlântica. Segundo as autoridades, a epidemia causou dezassete mortos só no fim de semana e a circulação do vírus continua "sustentada".

Restrição não é o 'alfa e ómega' da luta contra o vírus

Na América do Sul, onde o quadro da epidemia permanece sombrio, a Bolívia declarou na segunda-feira o estado de "calamidade pública" em todo o país. Países como a Venezuela e a Argélia também decidiram aplicar medidas mais restritivas. No mesmo sentido, o uso de máscaras em público tornou-se obrigatório em Hong Kong, onde estão proibidas as reuniões públicas de mais de duas pessoas.

Em Marrocos o governo restringiu as viagens aos cidadãos, o que causou algum frenesim: "Compreendo que todos estão zangados mas não temos escolha: a situação epidemiológica em Marrocos é preocupante com o aumento do número de mortes e de casos graves", justificou o Ministro da Saúde Khalid Ait Taleb na segunda-feira à noite.

Defendida pelos profissionais de saúde e especialistas, a adoção de medidas restritivas à liberdade de circulação não é o alfa e omega da luta contra a epidemia, alertou a Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo o Diretor de Situações de Emergência da OMS, Michael Ryan,"por si só, não são eficazes para limitar a circulação do vírus, que está em todo o lado". "As economias devem reabrir, as pessoas devem trabalhar, o comércio deve retomar", defendeu recentemente.

Segundo o último balanço da AFP, os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado em número de mortos (146.968) à frente do Brasil (87.004), Reino Unido (45.752), México (43.680) e Itália (35.112). Nos EUA, esta segunda-feira soube-se que o Conselheiro de Segurança Nacional, Robert O'Brien, está infetado com a covid-19. O executivo tem contacto frequente com o presidente norte-americano, Donald Trump, mas até à data não foram divulgadas mais informações sobre o caso.





