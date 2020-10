Apesar de fazer parte da zona de risco de alguns países, o Grão-Ducado continua a ter um dos passaportes mais poderosos do mundo.

Restrições covid-19. Luxemburgo tem o segundo passaporte mais forte do mundo

Henrique DE BURGO Apesar de o Grão-Ducado ainda fazer parte da zona de risco de alguns países e os seus cidadãos estarem sujeitos a restrições de viagens ligadas à covid-19, o país continua a ter um dos passaportes mais poderosos do mundo.

O Luxemburgo tem o segundo passaporte mais forte do mundo com acesso a 128 países. De acordo com o mais recente ranking "Passaport Index", da consultora Henley & Partners, os cidadãos luxemburgueses conseguem entrar em 128 países. Deste total, pode-se entrar em 90 países sem visto, obter o visto nos aeroportos de 35 países e solicitar autorização eletrónica de viagem para três países.

No novo ranking, melhor que o Grão-Ducado (e mais sete países na mesma posição) só a Nova Zelândia, com acesso sem visto a 129 países. Portugal aparece em quarto lugar, com acesso a 126 países.

Screenshot "Passport Index"

Por causa das restrições ligadas à covid, todos os países foram afetados quanto às viagens, sendo que o passaporte luxemburguês precisa agora de visto para poder entrar em 70 países, quando normalmente esta lista estava reduzida a cerca de 20 países.

O Passport Index, que compara o acesso concedido pelos passaportes dos 193 países das Nações Unidas, passa a contar agora com as restrições de viagens ligadas à crise pandémica.



