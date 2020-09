A Distillerie de Bourglinster aparece hoje no primeiro lugar do “Guia Verde 2020”.

Restaurante luxemburguês eleito o melhor vegetariano do mundo

Fica em Bourglinster, mais precisamente no castelo, e hoje foi distinguido como o melhor restaurante vegetariano do mundo.

O cozinheiro da floresta no Luxemburgo René Mathieu foi chefe de cozinha do Palácio grão-ducal. Agora, está à frente do terceiro melhor restaurante de vegetais do mundo.

A Distillerie de Bourglinster aparece hoje no primeiro lugar do “Guia Verde 2020”, publicado todos os anos pelo site We’re Smart World. O estabelecimento luxemburguês ocupa assim o primeiro lugar do top 100 daquele site consagrado à gastronomia vegetariana, de acordo com a revista Paperjam.

O belga Vrijmoed (em Gante) e o holandês Bord’eau (em Amesterdão) completam o pódio dos melhores restaurantes vegetarianos do mundo, para o We’re Smart.

Na categoria de melhor média do ano, o We’re Smart também premiou uma empresa luxemburguesa. Trata-se da revista de culinária e lifestyle Kachen, distinguida pelo “empenho em prol de uma nutrição e um estilo de vida saudáveis e responsáveis”.

Já o prémio para o “Projeto do Ano” foi atribuído a uma iniciativa – também luxemburguesa – da companhia aérea Luxair e do cozinheiro René Matthieu (Distillerie de Bourglinster). O projeto consiste na criação de pratos à base de plantas, servidos a bordo dos voos da transportadora luxemburguesa.



