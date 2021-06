Luxemburgo equaciona cultivar canábis medicinal

Assédio Assédio moral no local de trabalho continua elevado no Luxemburgo

Com 354 pedidos de informação enviados à Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) e oito queixas registadas no ano passado, só no setor privado, o assédio no local de trabalho continua elevado, apesar de muitas pessoas terem estado em teletrabalho devido à pandemia.