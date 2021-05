Os 58 respiradores que o Luxemburgo enviou para a Índia a fim de responder à situação causada pela pandemia chegaram a Nova Deli.

Respiradores luxemburgueses já chegaram à Índia

O equipamento médico foi enviado, esta segunda-feira, a partir do aeroporto militar de Eindhoven, nos Países Baixos, sendo que o transporte foi feito a bordo de um avião holandês solicitado pela Direção da Defesa.

O Exército luxemburguês coordenou-se com as autoridades militares holandesas e com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) para realizar o transporte terrestre até ao aeroporto de Eindhoven.

Segundo o Ministério do Estado, esta "cooperação exemplar" é o resultado de uma partilha de aviões, entre sete Estados europeus.

A Índia registou ontem menos de 400 mil casos pela primeira vez em cinco dias. O país é atualmente o epicentro da pandemia, devido a uma segunda vaga que dura há mais de um mês, contando mais de 3,7 milhões de casos ativos.



