Resistência aos antibióticos na origem de 19 mortes por ano no Luxemburgo

A resistência aos antibióticos está na origem de 19 mortes por ano no Luxemburgo, segundo dados publicados pela OCDE em 2018 e que voltam agora a ser divulgados pelo Ministério da Saúde. À margem da semana mundial sobre o uso apropriado dos antibióticos, que termina na quarta-feira, as autoridades de saúde lançam como habitualmente no início do inverno uma campanha de informação numa altura em que aumentam as doenças virais como gripes e constipações.



E o aviso é o de sempre: os antibióticos não são eficazes para tratar vírus. Mesmo assim, e apesar dos apelos, o medicamento continua a ser utilizado nestas situações. Quanto mais é usado de forma desadequada, mas ineficaz se torna, levando à formação de bactérias multiresistentes aos antibióticos. Isso, por sua vez, leva ao aumento de infeções cada vez mais difíceis de tratar.

Segundo as autoridades, a maior parte dos antibióticos é prescrita durante o inverno, caracterizado por epidemias de problemas respiratórios agudos, como gripe, constipação, tosse banal ou anginas, sendo que mais de 80% destes é de origem viral. Quer isto dizer que, nestes casos, o antibiótico não é eficaz.

Luxemburgo é dos maiores consumidores europeus de antibióticos Estima-se que na União Europeia morram mais de 33.000 pessoas devido a infeções causadas pelas chamadas ‘superbactérias’.

Note-se que a má utilização do medicamento constitui um risco não só para a medicina humana, mas também para a veterinária. Daí o Ministério da Agricultura estar envolvido na ação de sensibilização. Este ano, a campanha de informação das autoridades é centrada nas redes sociais, com a difusão de vídeos e conteúdos sobre o assunto.



