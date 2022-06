A cerimónia, contará com a presença da família grã-ducal e membros do Governo.

Festa Nacional

Residentes já se podem inscrever para a cerimónia oficial do 23 de Junho na Philharmonie

Susy MARTINS

A partir desta sexta-feira estão abertas as inscrições para assistir à cerimónia oficial da Festa Nacional, a 23 de junho, marcada para as 10h, na Philharmonie, no bairro de Kirchberg.

O número de lugares é limitado, pelo que os convites serão atribuídos consoante a ordem de inscrição. Os interessados devem inscrever-se através do site oficial do Governo luxemburguês, indicando o nome, número de segurança social, morada e número de telefone.

Numa nota divulgada à comunicação social, o Serviço de Imprensa do Executivo avisa que as inscrições incompletas não serão tidas em conta.

Fogo-de-artifício volta à Ponte Adolphe na Festa Nacional A programação arranca, como é habitual, na véspera do feriado nacional, às 16h do dia 22, com a troca solene da guarda em frente ao Palácio Grão-Ducal.

A cerimónia, contará com a presença da família grã-ducal, deputados, membros do Governo, do Conselho de Estado, do Ministério Público, do conselho comunal da cidade do Luxemburgo e do corpo diplomático no Grão-Ducado.



