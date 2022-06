Os restaurantes são ainda mais populares que os centros comerciais, uma vez que 67% dos inquiridos dizem ir ao restaurante pelo menos uma vez por mês.

Estudo

Residentes do Luxemburgo preferem centros comerciais a comércio de rua

Susy MARTINS Os restaurantes são ainda mais populares que os centros comerciais, uma vez que 67% dos inquiridos dizem ir ao restaurante pelo menos uma vez por mês.

Mais de seis residentes em cada 10 frequentam um centro comercial pelo menos uma vez por mês no Luxemburgo, contra dois em cada dez que preferem as ruas com comércio. Este dado foi revelado por um estudo realizado pela agência imobiliária CBRE.

A empresa sondou à volta de mil residentes durante o primeiro trimestre deste ano e 61% dos sondados afirmam frequentar um centro comercial pelo menos uma vez por mês. Já 49% dizem preferir as lojas nas ruas comerciais do país.

Os restaurantes são ainda mais populares que os centros comerciais, uma vez que 67% dos inquiridos dizem ir ao restaurante pelo menos uma vez por mês. Os supermercados constam, evidentemente, no topo da lista, com 98% de visitas.

O estudo também aponta que as compras reais predominam sobre as compras virtuais, mesmo se a diferença é cada vez mais pequena: 37% dos sondados dizem comprar pelo menos uma vez por mês roupa de forma online.

Ainda relativamente aos centros comerciais, o centro comercial Belval Plaza é o que recebe mais pessoas, com 6,8 milhões de visitantes. Segue-se a Belle-Étoile (6 milhões) e em terceira posição a Cloche d’Or.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.