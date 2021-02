Grão-Ducado é o segundo país da União Europeia (UE) com a maior produção de lixo urbano por habitante.

Residentes do Luxemburgo gastam até 423 kg de papel por ano

Cada residente do Luxemburgo gasta em média entre 279 e 423 kg de papel por ano. Apesar de cerca de 57% dos produtos com esta matéria-prima utilizados no Luxemburgo serem fabricados a partir de papel reciclável, uma em cada seis árvores no mundo é abatida para ser transformada em papel.

Os dados resultam de um estudo divulgado pela Administração do Ambiente esta semana para perceber o uso de papel e de outros recursos e de que forma se pode otimizar o seu consumo. No estudo, foram identificados vários produtos largamente utilizados no quotidiano, nomeadamente papel higiénico, toalhetes húmidos, ou ainda embalagens do produtos alimentares.

O documento está na base do apelo à população para que utilize o papel com maior responsabilidade. A tutela do Ambiente considera determinante alterar os comportamentos de consumo deste produto, que poderão começar pela compra de papel reciclado ou de marcas mais ecológicas, devidamente assinaladas nas prateleiras dos supermercados. No que respeita aos toalhetes húmidos, é aconselhado usar-se este tipo e produto só mesmo em último recurso e se possível fora de casa. O organismo diz ainda que estes produtos não devem ser depositados na sanita, uma vez que obstruem as canalizações.

Outro dos apelos passa por imprimir menos documentos, algo que se está a tornar cada vez menos necessário com uma maior digitalização do trabalho e dos serviços administrativos no geral.

Cada habitante gera 82kg/ano em embalagens de alimentos não perecíveis

O mesmo estudo revela ainda que cada residente no Grão-Ducado gera cerca de 82 kg de resíduos de embalagens de alimentos (e alimentos para animais) ao ano. Apesar de admitir ser atualmente difícil evitar o seu uso, a Administração do Ambiente considera que há pequenas práticas para reduzir o seu uso, nomeadamente usar embalagens feitas de um só material visto que são mais fáceis de reciclar; evitar embalagens com acessórios ou produtos inúteis bem como embalagens de grande dimensão com produtos pequenos no interior. Os alimentos secos são aqueles que dispensam mais o uso destas embalagens, diz ainda.

Luxemburgo. Cada residente produziu 791 kg de lixo em 2019

Em matéria de lixo, o Luxemburgo não fica bem na figura do conjunto da União Europeu. Um estudo divulgado esta terça-feira pelo gabinete de estatísticas europeu (Eurostat) mostra que o Grão-Ducado é o segundo país da União Europeia (UE) com a maior produção de lixo urbano por habitante (na caixa ao lado).





