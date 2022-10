O preço está em quinto lugar na altura de fazer compras.

Consumo

Residentes do Grão-Ducado são os europeus que menos ligam ao preço dos alimentos

Susy MARTINS O preço está em quinto lugar na altura de fazer compras.

Os residentes do Luxemburgo prestam menos atenção ao preço dos alimentos do que os homólogos europeus. No entanto, são mais vigilantes com o sabor e origem dos alimentos.

A conclusão é de um estudo do Eurobarómetro sobre a segurança alimentar, realizado entre 22 de março e 15 de abril, numa amostragem de 507 residentes.

Segundo o estudo, somente 35% dos residentes do Grão-Ducado prestam atenção ao custo da alimentação, sendo a percentagem mais baixa de todos os países da União Europeia (UE).



Mais de 90% das famílias do Luxemburgo deitam alimentos para o lixo Mesmo assumindo que estão conscientes do desperdício alimentar, os agregados familiares continuam a ser os que mais desperdiçam comida e produtos alimentares.

O critério número um para os residentes do Luxemburgo é a origem dos produtos, com 58%, seguido do sabor, com 46%.



Ao passo que o preço é o fator número um para 54% dos europeus na altura das compras, este critério só se coloca em quinta posição junto dos residentes do Luxemburgo.

Em comparação, na Grécia a percentagem sobe para 70%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.