'Março azul'

Residentes convidados para rastreio gratuito ao cancro do cólon

Catarina OSÓRIO Março é o mês da sensibilização para o cancro do cólon. Se detetado numa fase precoce, este tipo de cancro tem um tratamento menos severo e tem 90% de hipóteses de cura.

O Ministério da Saúde promove durante o mês de março uma campanha de sensibilização sobre o cancro do cólon (também designado de colorretal) que inclui a organização de rastreios gratuitos.

Durante o "março azul", os residentes entre os 55 e os 74 anos vão receber convites por correio para realizar um rastreio gratuito, denominado Test FIT, que deteta a existência ou ausência de cancro nas fezes.

"O teste pode ser encomendado através da internet ou por telefone, ou pode ser recolhido num dos centros de amostragem dos laboratórios que participam no programa. O custo é totalmente coberto pela Direção de Saúde", refere o ministério numa pequena nota esta segunda-feira.

Se o resultado do teste for positivo, será feita uma colonoscopia de diagnóstico posteriormente. Também este exame, realizado por um gastroenterologista acreditado pelo programa, é coberto a 100% pela CNS, explica ainda a tutela.

Se detetado numa fase precoce, este tipo de cancro tem um tratamento menos severo e tem 90% de hipóteses de cura, daí o apelo da ministra da Saúde, Paulette Lenert, que recomenda "vivamente" a participação no rastreio. Em 9 em cada 10 casos, os resultados são normais. Estas pessoas poderão fazer, neste caso, uma despistagem a cada dois anos.

Cancro pode permanecer silencioso durante vários anos

O cancro colorretal afeta sobretudo as pesssoas com mais de 50 anos, e mais os homens do que as mulheres. Pode permanecer silencioso durante vários anos, mas quando detetado numa fase precoce as hipóteses de cura são de 9 casos em cada 10.

De acordo com dados de 2019, este é um dos três cancros mais mortíferos entre homens e mulheres no Grão-Ducado. É ainda a segunda causa de morte por cancro no mundo ocidental.

Além da idade, há outros fatores associados a um risco acrescido desta doença, como história pessoal de cancro da mama, útero ou ovários, doença inflamatória intestinal (colite ulcerosa ou doença de Crohn), ou de pólipos.

O consumo de tabaco e dietas pobres em fibras e e/ou com teor elevado de gordura animal também constituem fatores de risco.

